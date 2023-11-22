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Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 22.11.2023 (обновлено: 12:44 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html
Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия
Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия - РИА Новости, 22.11.2023
Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия
ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News."Это плохой сигнал. Это правда... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:51
2023-11-22T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
сша
киев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News."Это плохой сигнал. Это правда. Но &lt;...&gt; оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день", — сказал он. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил Зеленскому, что у США нет для Украины волшебного оружия. Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Киев
Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия

Зеленский назвал отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

"Это плохой сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день", — сказал он.
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Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил Зеленскому, что у США нет для Украины волшебного оружия.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАКиев
 
 
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