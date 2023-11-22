https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html

Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия

Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия - РИА Новости, 22.11.2023

Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия

ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News."Это плохой сигнал. Это правда... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:51

2023-11-22T11:51

2023-11-22T12:44

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News."Это плохой сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день", — сказал он. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил Зеленскому, что у США нет для Украины волшебного оружия. Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сша, киев