Лучше не станет. Запад ощутил тяжелые последствия антироссийской политики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Экономическое благополучие западного мира уходит в прошлое. Конфликты и региональные кризисы ведут ЕС и США к рецессии. Крупнейшим европейским экономикам предсказывают убытки. В Вашингтоне обеспокоены падением рейтинга Джо Байдена, которому больше не помогает американская финансовая стабильность. Что будет дальше — в материале РИА Новости.Парадокс "байденомики"Более половины американцев считают, что их финансовое положение ухудшилось, 52 процента экономят на еде и товарах первой необходимости — таковы результаты опроса Financial Times. Почти 70 процентов уверены, что "байденомика" неэффективна. "Это может лишить Байдена шансов на переизбрание", — заключает издание. В The Wall Street Journal отмечают замедление инфляции в сентябре и октябре. Но ожидается сокращение доходов населения и занятости. Парадокс: с одной стороны — стабильная экономика, с другой — люди чувствуют себя разочарованными, не видят перспектив, опасаются рецессии, указывает автор материала.В The Washington Post подтверждают: при Байдене американцы стали жить хуже. Его рейтинг, сообщает NBC, на минимуме — 40 процентов. У Трампа больше. Демократов это серьезно беспокоит. В Politico считают, что действующему президенту не удается убедить население в своих экономических достижениях. И это скажется на выборах-2024.Пессимистичный сценарийBloomberg констатирует падение индексов деловой активности Франции и Германии. В CNBC предупреждают о сокращении немецкой промышленности на три процента. По данным социологической службы Forsa, две трети немцев ждут снижения уровня жизни для молодежи.Согласно отчетам Еврокомиссии (ЕК), в десяти странах ЕС из 27 — рецессия, в том числе во вроде бы процветающих Германии и Швеции. Общий ВВП прибавит всего 0,6 процента (раньше говорили о 0,8). Суммарный дефицит бюджета еврозоны — 2,8 процента.Евростат тоже сообщает о рецессии. Украинский кризис, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают экономические риски, объясняют в Брюсселе. Но потери от антироссийских санкций там решили не подсчитывать.Экономика против политикиТут целая совокупность факторов, отмечает в беседе с РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин. "Насчет санкций многие предупреждали, что они навредят Западу. Так и вышло. США действуют исключительно в собственных интересах. Сейчас Вашингтон использует Брюссель как ударную силу против Москвы, а ЕС, в свою очередь, — Киев. Но больше всего страдает европейская экономика", — рассуждает политолог.И все это происходит в условиях меняющегося мира. Усиливаются альтернативные центры на Востоке. Россия успешно противостоит санкциям, которые обременяют ЕС и одновременно стимулируют развитие экономик незападных стран.В США ситуация получше. Но Байдену это уже не поможет. "Есть ключевой средний показатель реальных темпов роста заработной платы, — напоминает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — С 2019-го, когда американская экономика была на подъеме, зарплата увеличилась лишь на 0,2 процента. Фактически это стагнация. И избиратель отреагирует".Эксперт указал на базовую американскую закономерность: рейтинг действующего президента растет только вместе с ВВП. Для оппозиции — наоборот. "Однако с лета, когда экономика вышла вроде бы в плюс, наблюдается аномалия, — говорит он. — Популярность Байдена падает. Подобное бывает очень редко".В Белом доме не знают, разыгрывать экономическую партию или перейти к другой тактике. "Проблема еще и в личности главы государства. Если бы президент был молодым, энергичным или хотя бы в более адекватном психическом состоянии, успехи в экономике, конечно, повлияли бы на рейтинг", — подчеркивает Васильев.Но люди Байдену уже не верят. Большинство готово поддержать республиканцев. Да и финансирование Украины американским налогоплательщикам нравится все меньше.

