https://ria.ru/20231122/zalozhniki-1910982632.html

ТВ: троих американцев могут освободить по соглашению Израиля с ХАМАС

ТВ: троих американцев могут освободить по соглашению Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

ТВ: троих американцев могут освободить по соглашению Израиля с ХАМАС

По меньшей мере три гражданина США: две женщины и ребенок, могут быть освобождены в рамках сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал NBC РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:04

2023-11-22T10:04

2023-11-22T10:31

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три гражданина США: две женщины и ребенок, могут быть освобождены в рамках сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, израильский кабмин заявил, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС будут освобождены 50 заложников в течение четырех дней, первыми отпустят женщин и детей. Телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника, в свою очередь, отмечает, что заседание израильского кабмина, на котором обсуждалась сделка с ХАМАС, длилось около шести часов. "Предварительное соглашение, в рамках которого ХАМАС освободит 50 заложников, может включать освобождение двух американских женщин и трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября десять американцев числятся пропавшими без вести. Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщал, что президент США Джо Байден принимал "непосредственное и личное" участие в подготовке договоренностей об освобождении десятков заложников, которых удерживает правящее в секторе Газа движение ХАМАС. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал значительным прогрессом достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон