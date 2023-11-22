https://ria.ru/20231122/zaes-1911121582.html

Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова - РИА Новости, 22.11.2023

Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №5 из режима "горячий останов" в режим "холодный останов", в режиме "горячего останова" остается... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:25

2023-11-22T17:25

2023-11-22T17:34

новости - ядерные технологии

запорожская аэс

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_0cad1a16db7170216e1b58ff65b67be3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №5 из режима "горячий останов" в режим "холодный останов", в режиме "горячего останова" остается энергоблок номер №4, следует из данных состояния станции.Ранее МАГАТЭ со ссылкой на ЗАЭС заявило, что перевод в новый режим необходим для определения причины обнаружения бора в контуре охлаждения энергоблока."Блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка в состоянии "холодный останов". Блок №2 - в резерве, реакторная установка в состоянии "холодный останов". Блок №3 - в среднем ремонте, реакторная установка в состоянии "останов для ремонта". Блок №4 - в резерве, реакторная установка в состоянии "горячий останов". Блок №5 - в резерве, реакторная установка в состоянии "холодный останов". Блок №6 - в резерве, реакторная установка в состоянии "холодный останов" , - сообщается на сайте станции о состоянии блоков на сегодняшний день.Мощность дозы гамма излучения на территории ЗАЭС - 0,11 мкЗв/ч, сообщается на сайте. В работе находится линия 750 кВ "Днепровская" и высоковольтная линия 330 кВ Л-243 "Феросплавная-1", от которой осуществляется резервное питание Запорожской атомной станции. Уровень воды в пруду-охладителе станции - 15,67 метра. Нарушений в работе АЭС нет, говорится в сообщении.Реакторные установки ВВЭР-1000 на Запорожской АЭС - двухконтурные. В них контуры теплоносителя (воды) и рабочего тела (водяного пара) разделены. Соответственно, контур теплоносителя называют первым, а контур рабочего тела - вторым.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20230819/reaktory-1890969827.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, запорожская аэс, запорожская область