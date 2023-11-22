https://ria.ru/20231122/yaponiya-1911044943.html
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса - РИА Новости, 22.11.2023
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса
Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:59
2023-11-22T13:59
2023-11-22T14:00
в мире
япония
айти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303901_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_e0e144c7cc6cb4940c40c1e523ff6d80.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса, сообщает японская газета Mainichi. По данным издания, сегодня полиция префектуры Айти арестовала безработного мужчину по обвинению в нарушении закона по охране природы и препятствовании видения бизнеса отеля - уборная на первом этаже гостиницы была испачкана голубиной кровью. Задержанный признал свою вину. "Я слышал, что люди издеваются над кошками, чтобы снять стресс, но я решил издеваться над голубями, потому что хотел показать, что я отличаюсь от других людей", - объяснил мужчина свои действия.
https://ria.ru/20231121/dtp-1910731963.html
япония
айти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303901_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_cf2b5845aa72a33e5d8e3244136cd2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, айти
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса
Mainichi: в Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса