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Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса - РИА Новости, 22.11.2023
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13:59 22.11.2023 (обновлено: 14:00 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/yaponiya-1911044943.html
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса - РИА Новости, 22.11.2023
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса
Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:59
2023-11-22T14:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса, сообщает японская газета Mainichi. По данным издания, сегодня полиция префектуры Айти арестовала безработного мужчину по обвинению в нарушении закона по охране природы и препятствовании видения бизнеса отеля - уборная на первом этаже гостиницы была испачкана голубиной кровью. Задержанный признал свою вину. "Я слышал, что люди издеваются над кошками, чтобы снять стресс, но я решил издеваться над голубями, потому что хотел показать, что я отличаюсь от других людей", - объяснил мужчина свои действия.
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в мире, япония, айти
В мире, Япония, Айти
Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса

Mainichi: в Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкГолубь
Голубь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Голубь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса, сообщает японская газета Mainichi.
По данным издания, сегодня полиция префектуры Айти арестовала безработного мужчину по обвинению в нарушении закона по охране природы и препятствовании видения бизнеса отеля - уборная на первом этаже гостиницы была испачкана голубиной кровью. Задержанный признал свою вину.
«
"Я слышал, что люди издеваются над кошками, чтобы снять стресс, но я решил издеваться над голубями, потому что хотел показать, что я отличаюсь от других людей", - объяснил мужчина свои действия.
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