https://ria.ru/20231122/yaponiya-1911044943.html

Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса

Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса - РИА Новости, 22.11.2023

Власти Японии задержали мужчину, убившего голубя ради снятия стресса

Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:59

2023-11-22T13:59

2023-11-22T14:00

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Японии задержали 25-летнего мужчину, убившего голубя и испачкавшего его кровью уборную отеля, чтобы, по словам задержанного, избавиться от стресса, сообщает японская газета Mainichi. По данным издания, сегодня полиция префектуры Айти арестовала безработного мужчину по обвинению в нарушении закона по охране природы и препятствовании видения бизнеса отеля - уборная на первом этаже гостиницы была испачкана голубиной кровью. Задержанный признал свою вину. "Я слышал, что люди издеваются над кошками, чтобы снять стресс, но я решил издеваться над голубями, потому что хотел показать, что я отличаюсь от других людей", - объяснил мужчина свои действия.

https://ria.ru/20231121/dtp-1910731963.html

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в мире, япония, айти