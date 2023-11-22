Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли с 25 и 26 ноября на 30 число
Логотип ОПЕК. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза ОПЕК.
"187-е заседание Конференции ОПЕК, 51-е заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и 36-я министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, первоначально запланированные на 25 и 26 ноября 2023 года, были перенесены на четверг, 30 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября. А накануне, 25 ноября, должна была состояться встреча стран, входящих в ОПЕК.
Агентство Блумберг в среду сообщило со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи.
ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.
У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.