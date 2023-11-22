Рейтинг@Mail.ru
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 22.11.2023 (обновлено: 16:46 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vstrechi-1911101981.html
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября - РИА Новости, 22.11.2023
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза ОПЕК. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:18
2023-11-22T16:46
опек
в мире
саудовская аравия
россия
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188561_0:468:2808:2048_1920x0_80_0_0_ce945afc285d55be2a5db2181134b145.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза ОПЕК."187-е заседание Конференции ОПЕК, 51-е заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и 36-я министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, первоначально запланированные на 25 и 26 ноября 2023 года, были перенесены на четверг, 30 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.Ранее источники РИА Новости сообщали, что заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября. А накануне, 25 ноября, должна была состояться встреча стран, входящих в ОПЕК.Агентство Блумберг в среду сообщило со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи.ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html
https://ria.ru/20231122/neft-1911103353.html
саудовская аравия
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188561_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_fac5d5897dc451c3eaa5e1bf8781c96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
опек, в мире, саудовская аравия, россия, вена
ОПЕК, В мире, Саудовская Аравия, Россия, Вена
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли с 25 и 26 ноября на 30 число

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза ОПЕК.
"187-е заседание Конференции ОПЕК, 51-е заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и 36-я министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, первоначально запланированные на 25 и 26 ноября 2023 года, были перенесены на четверг, 30 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
13 ноября, 15:08
Ранее источники РИА Новости сообщали, что заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября. А накануне, 25 ноября, должна была состояться встреча стран, входящих в ОПЕК.
Агентство Блумберг в среду сообщило со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи.
ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.
У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Цены на нефть ускорили падение до четырех процентов
Вчера, 16:21
 
ОПЕКВ миреСаудовская АравияРоссияВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала