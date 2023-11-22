https://ria.ru/20231122/voda-1911082813.html

МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы"

МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 22.11.2023

МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы"

МАГАТЭ заявило о готовности задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:50

2023-11-22T15:50

2023-11-22T16:04

магатэ

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мария захарова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ заявило о готовности задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Мы вместе с китайскими партнерами на площадке МАГАТЭ добиваемся от Японии прозрачных, транспарентных шагов и проявления высокого уровня транспарентности, предоставления заинтересованным государствам доступа ко всей интересующей их информации относительно сброса с АЭС "Фукусима-1" обработанной по методу ALPS воды в океан", - заявила Захарова.По ее словам, Россия представила в секретариат агентства список лабораторий, которые могут быть подключены к анализу проб из района сброса."МАГАТЭ подтвердило готовность задействовать российские лаборатории в этих целях начиная с 2024 года", - сообщила Захарова.Накануне японский телеканал NHK информировал, что оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, компания ТЕРСО, завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС в море.Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

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магатэ, фукусима-1, россия, япония, в мире, мария захарова