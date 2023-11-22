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МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 22.11.2023
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15:50 22.11.2023 (обновлено: 16:04 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/voda-1911082813.html
МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы"
МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 22.11.2023
МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы"
МАГАТЭ заявило о готовности задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:50
2023-11-22T16:04
магатэ
фукусима-1
россия
япония
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ заявило о готовности задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Мы вместе с китайскими партнерами на площадке МАГАТЭ добиваемся от Японии прозрачных, транспарентных шагов и проявления высокого уровня транспарентности, предоставления заинтересованным государствам доступа ко всей интересующей их информации относительно сброса с АЭС "Фукусима-1" обработанной по методу ALPS воды в океан", - заявила Захарова.По ее словам, Россия представила в секретариат агентства список лабораторий, которые могут быть подключены к анализу проб из района сброса."МАГАТЭ подтвердило готовность задействовать российские лаборатории в этих целях начиная с 2024 года", - сообщила Захарова.Накануне японский телеканал NHK информировал, что оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, компания ТЕРСО, завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС в море.Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html
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магатэ, фукусима-1, россия, япония, в мире, мария захарова
МАГАТЭ, Фукусима-1, Россия, Япония, В мире, Мария Захарова
МАГАТЭ заявило о готовности работать с Россией по анализу воды с "Фукусимы"

МИД: МАГАТЭ готово использовать лаборатории РФ для анализа воды с "Фукусимы"

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ заявило о готовности задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Мы вместе с китайскими партнерами на площадке МАГАТЭ добиваемся от Японии прозрачных, транспарентных шагов и проявления высокого уровня транспарентности, предоставления заинтересованным государствам доступа ко всей интересующей их информации относительно сброса с АЭС "Фукусима-1" обработанной по методу ALPS воды в океан", - заявила Захарова.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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23 сентября, 03:24
По ее словам, Россия представила в секретариат агентства список лабораторий, которые могут быть подключены к анализу проб из района сброса.
«
"МАГАТЭ подтвердило готовность задействовать российские лаборатории в этих целях начиная с 2024 года", - сообщила Захарова.
Накануне японский телеканал NHK информировал, что оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, компания ТЕРСО, завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС в море.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
Акция протеста у Генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1 в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 08:00
 
МАГАТЭФукусима-1РоссияЯпонияВ миреМария Захарова
 
 
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