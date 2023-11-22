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Сервисы ВКонтакте возобновили работу - РИА Новости, 22.11.2023
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19:36 22.11.2023 (обновлено: 19:47 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vkontakte-1911170512.html
Сервисы ВКонтакте возобновили работу
Сервисы ВКонтакте возобновили работу - РИА Новости, 22.11.2023
Сервисы ВКонтакте возобновили работу
Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:36
2023-11-22T19:47
общество
россия
вконтакте
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее в среду пользователи фиксировали сбои в работе соцсети. Жалобы на сбои в России поступали с 15.00. На сайте было написано, что страница временно недоступна, а приложение выдавало ошибку загрузки. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
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Новости
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общество, россия, вконтакте
Общество, Россия, ВКонтакте
Сервисы ВКонтакте возобновили работу

Сервисы ВКонтакте возобновили работу и доступны в полном объеме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее в среду пользователи фиксировали сбои в работе соцсети. Жалобы на сбои в России поступали с 15.00. На сайте было написано, что страница временно недоступна, а приложение выдавало ошибку загрузки. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.
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