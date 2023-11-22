https://ria.ru/20231122/vkontakte-1911170512.html

Сервисы ВКонтакте возобновили работу

Сервисы ВКонтакте возобновили работу - РИА Новости, 22.11.2023

Сервисы ВКонтакте возобновили работу

Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:36

2023-11-22T19:36

2023-11-22T19:47

общество

россия

вконтакте

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Соцсеть "Вконтакте" полностью восстановила работу, все сервисы доступны пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Вконтакте" работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее в среду пользователи фиксировали сбои в работе соцсети. Жалобы на сбои в России поступали с 15.00. На сайте было написано, что страница временно недоступна, а приложение выдавало ошибку загрузки. Компания сообщала, что работает над восстановлением доступа.

https://ria.ru/20231025/vkontakte-1905199377.html

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общество, россия, вконтакте