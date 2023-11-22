https://ria.ru/20231122/vklad-1910940107.html
Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги
Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги - РИА Новости, 22.11.2023
Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги
Банки имеют три законных основания на то, чтобы не отдать вкладчику его деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T02:15
2023-11-22T02:15
2023-11-22T02:15
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Банки имеют три законных основания на то, чтобы не отдать вкладчику его деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Первое — арест на счет, наложенный судебными приставами. Обычно такое происходит, если у вкладчика есть долги. В этой ситуации от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда, в противном случае нарушит закон.Второе — попытка получить деньги по недействительному паспорту. Гражданин России должен менять этот документ в 20 и 45 лет. Если это не сделано вовремя, банк выдаст средства только после получения нового паспорта.Третье — подозрение в отмывании денег."Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно", — полагает юрист.Доказать легальность происхождения средств можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил юрист.
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общество, россия, pg partners, вклады, деньги, банки
Общество, Россия, PG Partners, Вклады, Деньги, Банки
Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги
Юрист Гусятников: банк может не отдавать деньги со вклада при аресте на счет