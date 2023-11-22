https://ria.ru/20231122/vklad-1910940107.html

Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги

Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги - РИА Новости, 22.11.2023

Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги

Банки имеют три законных основания на то, чтобы не отдать вкладчику его деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T02:15

2023-11-22T02:15

2023-11-22T02:15

общество

россия

pg partners

вклады

деньги

банки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Банки имеют три законных основания на то, чтобы не отдать вкладчику его деньги, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Первое — арест на счет, наложенный судебными приставами. Обычно такое происходит, если у вкладчика есть долги. В этой ситуации от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда, в противном случае нарушит закон.Второе — попытка получить деньги по недействительному паспорту. Гражданин России должен менять этот документ в 20 и 45 лет. Если это не сделано вовремя, банк выдаст средства только после получения нового паспорта.Третье — подозрение в отмывании денег."Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно", — полагает юрист.Доказать легальность происхождения средств можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил юрист.

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html

https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, pg partners, вклады, деньги, банки