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Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме - РИА Новости, 22.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:47 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/vetnam-1911042313.html
Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме
Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме - РИА Новости, 22.11.2023
Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей поездки во Вьетнам встретился с представителями ассоциации женщин-предпринимателей "Стальные Розы" и РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:47
2023-11-22T13:47
калужская область
вьетнам
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей поездки во Вьетнам встретился с представителями ассоциации женщин-предпринимателей "Стальные Розы" и обсудил с ее главой Тхай Хыонг перспективы сотрудничества. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой находится во Вьетнаме. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что встретился с представителями Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей "Стальные Розы" и ее главой Тхай Хыонг. Ассоциация объединяет 8 тысяч участников. Шапша отметил, что разговор получился "очень душевным". "Очаровательные женщины, которые по деловым качествам не уступают мужчинам. Ассоциация играет важную роль в международной интеграции страны. &lt;…&gt; Многие женщины подчеркивали ту неразрывную связь, которая есть у России и Вьетнама. Многие учили русский язык в школе, любят наши песни. Не раз говорили о помощи, которую наша страна оказала в борьбе за независимость Вьетнама. И о той поддержке, какую оказываем сейчас", - подчеркнул Шапша, добавив, что он пригласил женщин-предпринимателей посетить Калужскую область. С Тхай Хыонг, президентом концерна TH Group, у губернатора Калужской области состоялся отдельный разговор. "Удивительная женщина. Основать большой бизнес в своей стране – непростое дело. А вывести проекты на международный уровень – далеко не всем мужчинам такое по плечу. &lt;…&gt; Во Вьетнаме она вывела молочную промышленность на качественно новый уровень и превратила свою компанию в одно из ведущих предприятий по производству молока в стране", - написал Шапша. Он рассказал, что в Калужской области у компании три проекта. Два животноводческих комплекса и завод по переработке молока. Одна ферма уже работает, вторая – на стадии создания. В следующем году должен открыться молокозавод. С Тхай Хыонг губернатор обсудил ход реализации проектов, подчеркнув, что правительство Калужской области со своей стороны выполняет все обязательства по поддержке бизнеса компании. "Обсудили перспективы сотрудничества в других сферах, где у TH Group есть опыт. В том числе фармацевтика. Госпожа Тхай Хыонг активно занимается социальными проектами у себя в стране, заинтересовалась возможностью совместных культурных проектов", - отметил Шапша.
https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html
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вьетнам, калужская область, владислав шапша
Калужская область, Вьетнам, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме

Губернатор Шапша встретился с ассоциацией женщин-предпринимателей во Вьетнаме

© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей поездки во Вьетнам встретился с представителями ассоциации женщин-предпринимателей "Стальные Розы" и обсудил с ее главой Тхай Хыонг перспективы сотрудничества.
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой находится во Вьетнаме.
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Губернатор написал в своем Telegram-канале, что встретился с представителями Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей "Стальные Розы" и ее главой Тхай Хыонг. Ассоциация объединяет 8 тысяч участников. Шапша отметил, что разговор получился "очень душевным".
"Очаровательные женщины, которые по деловым качествам не уступают мужчинам. Ассоциация играет важную роль в международной интеграции страны. <…> Многие женщины подчеркивали ту неразрывную связь, которая есть у России и Вьетнама. Многие учили русский язык в школе, любят наши песни. Не раз говорили о помощи, которую наша страна оказала в борьбе за независимость Вьетнама. И о той поддержке, какую оказываем сейчас", - подчеркнул Шапша, добавив, что он пригласил женщин-предпринимателей посетить Калужскую область.
С Тхай Хыонг, президентом концерна TH Group, у губернатора Калужской области состоялся отдельный разговор.
«
"Удивительная женщина. Основать большой бизнес в своей стране – непростое дело. А вывести проекты на международный уровень – далеко не всем мужчинам такое по плечу. <…> Во Вьетнаме она вывела молочную промышленность на качественно новый уровень и превратила свою компанию в одно из ведущих предприятий по производству молока в стране", - написал Шапша.
Он рассказал, что в Калужской области у компании три проекта. Два животноводческих комплекса и завод по переработке молока. Одна ферма уже работает, вторая – на стадии создания. В следующем году должен открыться молокозавод. С Тхай Хыонг губернатор обсудил ход реализации проектов, подчеркнув, что правительство Калужской области со своей стороны выполняет все обязательства по поддержке бизнеса компании.
"Обсудили перспективы сотрудничества в других сферах, где у TH Group есть опыт. В том числе фармацевтика. Госпожа Тхай Хыонг активно занимается социальными проектами у себя в стране, заинтересовалась возможностью совместных культурных проектов", - отметил Шапша.
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Калужская областьВьетнамКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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