Союзники уже выделили Украине более 80 миллиардов долларов, заявил Остин
Остин: союзники с начала конфликта выделили Украине более 80 миллиардов долларов
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 миллиардов долларов помощи с начала конфликта.
В среду США и союзники проводят в формате видеоконференции очередное заседание группы по оказанию военной помощи Украине.
"Я горжусь, что эта историческая контактная группа выделила Украине более 80 миллиардов долларов оборонной помощи", - сказал Остин. Он отметил, что соответствующую сумму выделили после начала конфликта.
Группа военной помощи Украине встречается на фоне неопределенности в США по оказанию дальнейшей поддержки Киеву. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.