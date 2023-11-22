https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2023

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго"... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:11

2023-11-22T14:11

2023-11-22T14:11

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии в течение дня. Причины: увеличение потребления из-за похолодания повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции. Часть энергоблоков еще восстанавливают…, а восстановленные не могут нести такую нагрузку. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита", - говорится в сообщении компании. По ее данным, на Украине без электроэнергии "из-за боевых действий и по другим причинам" остаются 427 населенных пунктов. Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, укрэнерго, в мире