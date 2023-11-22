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На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2023
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14:11 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2023
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго"... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:11
2023-11-22T14:11
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии в течение дня. Причины: увеличение потребления из-за похолодания повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции. Часть энергоблоков еще восстанавливают…, а восстановленные не могут нести такую нагрузку. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита", - говорится в сообщении компании. По ее данным, на Украине без электроэнергии "из-за боевых действий и по другим причинам" остаются 427 населенных пунктов. Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html
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украина, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

"Укрэнерго" заявило о дефиците электроэнергии в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТЭЦ в Львовской области
ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, в частности, из-за увеличения потребления, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии в течение дня. Причины: увеличение потребления из-за похолодания повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции. Часть энергоблоков еще восстанавливают…, а восстановленные не могут нести такую нагрузку. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита", - говорится в сообщении компании.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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20 ноября, 17:28
По ее данным, на Украине без электроэнергии "из-за боевых действий и по другим причинам" остаются 427 населенных пунктов.
Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВ мире
 
 
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