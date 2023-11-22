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Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах - РИА Новости, 22.11.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
20:19 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tyumen-1911182400.html
Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах
Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах - РИА Новости, 22.11.2023
Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах
В системе среднего профессионального образования Тюменской области в ближайшие три года будет создано три тысячи новых учебных мест, сообщил глава региона... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:19
2023-11-22T20:19
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. В системе среднего профессионального образования Тюменской области в ближайшие три года будет создано три тысячи новых учебных мест, сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами облдумы с ежегодным посланием. Губернатор отметил, что в области очень востребованы учреждения среднего профессионального образования, но их мощностей уже не хватает - по некоторым направлениям конкурс 15 человек на место, при этом дальше спрос на обучение в колледжах и техникумах в связи дефицитом кадров в различных отраслях будет расти. "С одной стороны, ясно, что делать – расширять и развивать сеть. Правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года трех тысяч дополнительных мест. С другой стороны, эту задачу бессмысленно решать вслепую, без внятного запроса со стороны будущих работодателей", – сообщил Моор. Замгубернатора Алексею Райдеру глава региона поручил совместно с коллегами в правительстве и представителями делового сообщества составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайшей потребности в трудовых ресурсах по специальностям и группам. Комментируя послание, Райдер пояснил, что за последние три года в тюменских колледжах и техникумах ввели обучение по 29 новым специальностям, а сегодняшние поручения касаются дальнейшего развития системы профессионального образования и кадровых вопросов. "Заключено более 200 договоров с теми работодателями, которые готовы работать по региональной программе "Кадры под ключ", но этого недостаточно. Поэтому готовы набирать масштабы и обороты. Уверен, что откликнутся по-настоящему заинтересованные работодатели. Сообща мы справимся с этой задачей", – подчеркнул Райдер.
https://ria.ru/20231122/tyumen-1911178582.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах

Губернатор Моор: три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. В системе среднего профессионального образования Тюменской области в ближайшие три года будет создано три тысячи новых учебных мест, сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами облдумы с ежегодным посланием.
Губернатор отметил, что в области очень востребованы учреждения среднего профессионального образования, но их мощностей уже не хватает - по некоторым направлениям конкурс 15 человек на место, при этом дальше спрос на обучение в колледжах и техникумах в связи дефицитом кадров в различных отраслях будет расти.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Тюменский губернатор поручил правительству усилить поиск инвесторов
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"С одной стороны, ясно, что делать – расширять и развивать сеть. Правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года трех тысяч дополнительных мест. С другой стороны, эту задачу бессмысленно решать вслепую, без внятного запроса со стороны будущих работодателей", – сообщил Моор.
Замгубернатора Алексею Райдеру глава региона поручил совместно с коллегами в правительстве и представителями делового сообщества составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайшей потребности в трудовых ресурсах по специальностям и группам.
Комментируя послание, Райдер пояснил, что за последние три года в тюменских колледжах и техникумах ввели обучение по 29 новым специальностям, а сегодняшние поручения касаются дальнейшего развития системы профессионального образования и кадровых вопросов. "Заключено более 200 договоров с теми работодателями, которые готовы работать по региональной программе "Кадры под ключ", но этого недостаточно. Поэтому готовы набирать масштабы и обороты. Уверен, что откликнутся по-настоящему заинтересованные работодатели. Сообща мы справимся с этой задачей", – подчеркнул Райдер.
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