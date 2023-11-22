https://ria.ru/20231122/tyumen-1911182400.html

Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах

Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах - РИА Новости, 22.11.2023

Три тысячи новых учебных мест создадут в тюменских колледжах

В системе среднего профессионального образования Тюменской области в ближайшие три года будет создано три тысячи новых учебных мест, сообщил глава региона... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:19

2023-11-22T20:19

2023-11-22T20:19

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. В системе среднего профессионального образования Тюменской области в ближайшие три года будет создано три тысячи новых учебных мест, сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами облдумы с ежегодным посланием. Губернатор отметил, что в области очень востребованы учреждения среднего профессионального образования, но их мощностей уже не хватает - по некоторым направлениям конкурс 15 человек на место, при этом дальше спрос на обучение в колледжах и техникумах в связи дефицитом кадров в различных отраслях будет расти. "С одной стороны, ясно, что делать – расширять и развивать сеть. Правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года трех тысяч дополнительных мест. С другой стороны, эту задачу бессмысленно решать вслепую, без внятного запроса со стороны будущих работодателей", – сообщил Моор. Замгубернатора Алексею Райдеру глава региона поручил совместно с коллегами в правительстве и представителями делового сообщества составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайшей потребности в трудовых ресурсах по специальностям и группам. Комментируя послание, Райдер пояснил, что за последние три года в тюменских колледжах и техникумах ввели обучение по 29 новым специальностям, а сегодняшние поручения касаются дальнейшего развития системы профессионального образования и кадровых вопросов. "Заключено более 200 договоров с теми работодателями, которые готовы работать по региональной программе "Кадры под ключ", но этого недостаточно. Поэтому готовы набирать масштабы и обороты. Уверен, что откликнутся по-настоящему заинтересованные работодатели. Сообща мы справимся с этой задачей", – подчеркнул Райдер.

https://ria.ru/20231122/tyumen-1911178582.html

https://ria.ru/20231122/podderzhka-1911130547.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор