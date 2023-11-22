https://ria.ru/20231122/tyumen-1911178582.html

Тюменский губернатор поручил правительству усилить поиск инвесторов

Тюменский губернатор поручил правительству усилить поиск инвесторов - РИА Новости, 22.11.2023

Тюменский губернатор поручил правительству усилить поиск инвесторов

Тюменская область может существенно нарастить эффективность инвестиционной политики, для этого к поиску потенциальных инвесторов и новых форматов работы с ними... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:59

2023-11-22T19:59

2023-11-22T19:59

тюменская область

александр моор

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Тюменская область может существенно нарастить эффективность инвестиционной политики, для этого к поиску потенциальных инвесторов и новых форматов работы с ними должны подключиться все заместители губернатора, заявил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами Тюменской облдумы с ежегодным посланием о положении дел в регионе. Губернатор отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров РФ по инвестиционному климату, но межрегиональная конкуренция ужесточается – для дальнейшего привлечения инвестиций нужны принципиально новые подходы и усилия. "Необходимы адекватные структуре текущего момента предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступлению с ними в прямые, содержательные переговоры. Подготовить их должны не только специализированные институты привлечения и сопровождения инвестиций. То же должны сделать все без исключения заместители губернатора Тюменской области", – подчеркнул Моор. Из послания губернатора следует, что в инвестиционном портфеле региона 530 проектов с общей капитализацией два триллиона рублей, работают Инвестиционное агентство Тюменской области, Совет по улучшению инвестиционного климата, проектный офис по сопровождению инвесторов. По словам Моора, инвестиции "идут широким фронтом" – в города, на село, в производство, сервис, ЖКХ, в исследования и разработки, в объекты культурного наследия, и государственные, и частные, и по модели государственно-частного партнерства, однако всему этому не хватает, по его мнению, проактивности. Координировать работу по сбору предложений будет курирующий инвестиции заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Результаты глава региона ждет к 1 марта 2024 года. Резюмируя поручение губернатор сказал, что "абсолютно убежден, что существенно нарастить эффективность нашей инвестиционной политики и отдачу можно".

https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html

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александр моор, тюменская область, россия