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В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая - РИА Новости, 22.11.2023
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08:55 22.11.2023 (обновлено: 17:50 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/turisty-1910968719.html
В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая
В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая - РИА Новости, 22.11.2023
В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая
В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебную проверку после ее высказываний о туристах из Китая, сообщила в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:55
2023-11-22T17:50
новости - туризм
севастополь
китай
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебную проверку после ее высказываний о туристах из Китая, сообщила в Telegram-канале вице-губернатор города Мария Литовко. Речь идет о выступлении Остапенко на сессии заксобрания 31 октября, в котором она заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов, поскольку те "не привозят деньги в регион", но оказывают значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру. Видео с этими словами разошлось в соцсетях. Литовко подчеркнула, что сказанное Остапенко — это не позиция правительства города, а ее личное мнение.&quot;Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка&quot;, — написала вице-губернатор.По ее словам, с Остапенко провели разъяснительную работу о недопустимости подобных высказываний. Литовко отметила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и в городе рады туристам из этой страны.
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новости - туризм, севастополь, китай, общество
Новости - Туризм, Севастополь, Китай, Общество
В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая

В Севастополе проведут проверку высказываний чиновницы о туристах из Китая

© Фото : Лариса Остапенко/TelegramНачальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко
Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Лариса Остапенко/Telegram
Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебную проверку после ее высказываний о туристах из Китая, сообщила в Telegram-канале вице-губернатор города Мария Литовко.
Речь идет о выступлении Остапенко на сессии заксобрания 31 октября, в котором она заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов, поскольку те "не привозят деньги в регион", но оказывают значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру. Видео с этими словами разошлось в соцсетях.
Литовко подчеркнула, что сказанное Остапенко — это не позиция правительства города, а ее личное мнение.
«

"Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка", — написала вице-губернатор.

По ее словам, с Остапенко провели разъяснительную работу о недопустимости подобных высказываний. Литовко отметила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и в городе рады туристам из этой страны.
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