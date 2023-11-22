https://ria.ru/20231122/turisty-1910968719.html

В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая

В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая - РИА Новости, 22.11.2023

В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая

В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебную проверку после ее высказываний о туристах из Китая, сообщила в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:55

2023-11-22T08:55

2023-11-22T17:50

новости - туризм

севастополь

китай

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут служебную проверку после ее высказываний о туристах из Китая, сообщила в Telegram-канале вице-губернатор города Мария Литовко. Речь идет о выступлении Остапенко на сессии заксобрания 31 октября, в котором она заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов, поскольку те "не привозят деньги в регион", но оказывают значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру. Видео с этими словами разошлось в соцсетях. Литовко подчеркнула, что сказанное Остапенко — это не позиция правительства города, а ее личное мнение."Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка", — написала вице-губернатор.По ее словам, с Остапенко провели разъяснительную работу о недопустимости подобных высказываний. Литовко отметила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и в городе рады туристам из этой страны.

https://ria.ru/20231108/turisty-1908077373.html

севастополь

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, севастополь, китай, общество