https://ria.ru/20231122/tsifrovye_spravki-1911134617.html

Свыше 105 тысяч цифровых справок для льгот и выплат выдали в Подмосковье

Свыше 105 тысяч цифровых справок для льгот и выплат выдали в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023

Свыше 105 тысяч цифровых справок для льгот и выплат выдали в Подмосковье

В Московской области в 2023 году выдали более 105 тысяч цифровых справок для льгот и выплат, срок изготовления справки составляет один день, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:00

2023-11-22T18:00

2023-11-22T23:34

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году выдали более 105 тысяч цифровых справок для льгот и выплат, срок изготовления справки составляет один день, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года в Подмосковье выдано более 105 тысяч электронных справок о назначенных льготах и выплатах, цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны. Это очень удобно!" – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что заказать справку возможно с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью, то забрать в МФЦ. Справку подготовят в течение одного дня. В пресс-службе уточнили, что справки подписаны электронной подписью и юридически равны бумажной. По такой справке жители могут получить различные услуги и льготы. Чаще всего по таким справкам жители проверяют свои начисления или предоставляют по месту требования - это учебные заведения или банки.

https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html

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московская область (подмосковье), льготы, социальные выплаты