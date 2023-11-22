https://ria.ru/20231122/tsentr_soyuz-1911185301.html

Воробьев посетил центр "Союз" и отметил значимость работы его сотрудников

Воробьев посетил центр "Союз" и отметил значимость работы его сотрудников - РИА Новости, 22.11.2023

Воробьев посетил центр "Союз" и отметил значимость работы его сотрудников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 22 ноября, посетил Центр двойных технологий "Союз" и выразил слова признательности сотрудникам завода за... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:42

2023-11-22T20:42

2023-11-22T20:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911184088_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dd1b1b6e08087ac08c92796985d94173.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 22 ноября, посетил Центр двойных технологий "Союз" и выразил слова признательности сотрудникам завода за их серьезную работу. "Я сегодня заехал на предприятие, чтобы поздравить вас (Юрий Михайлович Милехин, гендиректор, генеральный конструктор ФЦДТ "Союз"), коллег, которые здесь работают. Президент присвоил вам высокое звание. Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тысяч. Вы делаете важное дело. Мы понимаем, какую серьезную работу каждый выполняет на своем участке – технолог он, конструктор или специалист-электрик", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, ФЦДТ "Союз" входит в структуру АО "Спецхимия" ГК "Ростех". Более 25 лет предприятие возглавляет Юрий Милехин. В этом году президент России Владимир Путин удостоил гендиректора, генерального конструктора предприятия звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Предприятие имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса России. С использованием уникальных технологий и материалов здесь уже более 75 лет производят заряды и ракетные двигатели на твердом топливе для систем вооружения, корпуса для ракетных двигателей из композиционных материалов, продукцию металлообработки, аэрозольные установки пожаротушения. "В центре работает более 2,4 тысячи специалистов (химиков, технологов, инженеров и так далее). За высокие результаты более 200 сотрудников удостоены высших премий страны", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, технологии