"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ
War in the Rocks: ВСУ не могут использовать технику днем из-за российских дронов
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках разведчика на Запорожском направлении
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл Кофман в эфире подкаста War on the Rocks.
Кофман поделился выводами из своей поездки на Украину, во время которой эксперт пообщался с военными ВСУ.
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"Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство. <...>. Вас с легкостью увидят и распознают операторы FPV-дронов", — поделился Кофман.
По словам эксперта, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером. Аналитик отметил, что последние несколько километров до передовой украинцы зачастую проходят пешком.
"У России материальное преимущество. <...>. Превосходство России в 2024 году превратится в еще большее превосходство России в 2025 году", — заключил Кофман.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.