https://ria.ru/20231122/taktika-1910956566.html

"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ

"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023

"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ

ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:31

2023-11-22T05:31

2023-11-22T05:31

специальная военная операция на украине

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майкл кофман

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл Кофман в эфире подкаста War on the Rocks.Кофман поделился выводами из своей поездки на Украину, во время которой эксперт пообщался с военными ВСУ."Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство. <...>. Вас с легкостью увидят и распознают операторы FPV-дронов", — поделился Кофман.По словам эксперта, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером. Аналитик отметил, что последние несколько километров до передовой украинцы зачастую проходят пешком."У России материальное преимущество. <...>. Превосходство России в 2024 году превратится в еще большее превосходство России в 2025 году", — заключил Кофман.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.

https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html

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в мире, россия, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины