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"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:31 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/taktika-1910956566.html
"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ
"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ
ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:31
2023-11-22T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
майкл кофман
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл Кофман в эфире подкаста War on the Rocks.Кофман поделился выводами из своей поездки на Украину, во время которой эксперт пообщался с военными ВСУ.&quot;Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство. &lt;...&gt;. Вас с легкостью увидят и распознают операторы FPV-дронов&quot;, — поделился Кофман.По словам эксперта, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером. Аналитик отметил, что последние несколько километров до передовой украинцы зачастую проходят пешком."У России материальное преимущество. &lt;...&gt;. Превосходство России в 2024 году превратится в еще большее превосходство России в 2025 году", — заключил Кофман.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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в мире, россия, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Майкл Кофман, Вооруженные силы Украины
"Самоубийство": в США удивились вынужденной тактике ВСУ

War in the Rocks: ВСУ не могут использовать технику днем из-за российских дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках разведчика на Запорожском направлении
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках разведчика на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВСУ не могут использовать технику в дневное время из-за российских FPV-дронов, боевые группы добираются до передовой пешком, заявил военный аналитик Майкл Кофман в эфире подкаста War on the Rocks.
Кофман поделился выводами из своей поездки на Украину, во время которой эксперт пообщался с военными ВСУ.
«

"Как я слышал с разных участков линии фронта, попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство. <...>. Вас с легкостью увидят и распознают операторы FPV-дронов", — поделился Кофман.

По словам эксперта, активность российских беспилотников вынуждает подразделения ВСУ ходить в атаку на рассвете или поздно вечером. Аналитик отметил, что последние несколько километров до передовой украинцы зачастую проходят пешком.
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России материальное преимущество. <...>. Превосходство России в 2024 году превратится в еще большее превосходство России в 2025 году", — заключил Кофман.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМайкл КофманВооруженные силы Украины
 
 
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