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Кабмин принял новый план по реализации стратегии в отношении казачества
Кабмин принял новый план по реализации стратегии в отношении казачества - РИА Новости, 22.11.2023
Кабмин принял новый план по реализации стратегии в отношении казачества
Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества, новый... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:07
2023-11-22T12:07
2023-11-22T12:07
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества, новый документ содержит более 70 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительством утверждён план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, идущий на смену действующему трёхлетнему плану, реализация которого заканчивается в 2023 году", - говорится в сообщении кабмина. Новый план содержит более 70 мероприятий, направленных на совершенствование механизма привлечения казаков к несению государственной службы, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие казачьей культуры, поддержку социально-экономического развития казачества, развитие международных контактов с казаками – соотечественниками, проживающими за рубежом. Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы была утверждена президентом Владимиром Путиным в 2020 году.
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российское казачество, правительство рф, россия
Российское казачество, Российское казачество, Правительство РФ, Россия
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества, новый документ содержит более 70 мероприятий, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Правительством утверждён план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, идущий на смену действующему трёхлетнему плану, реализация которого заканчивается в 2023 году", - говорится в сообщении кабмина.
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Новый план содержит более 70 мероприятий, направленных на совершенствование механизма привлечения казаков к несению государственной службы, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие казачьей культуры, поддержку социально-экономического развития казачества, развитие международных контактов с казаками – соотечественниками, проживающими за рубежом.
Стратегия государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы была утверждена президентом Владимиром Путиным в 2020 году.