https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911112250.html
После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал
После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал - РИА Новости, 22.11.2023
После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал
Серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области нет, людям будет оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:47
2023-11-22T16:47
2023-11-22T17:19
происшествия
ульяновская область
пермский край
пермь
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 22 ноя - РИА Новости. Серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области нет, людям будет оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Сегодня пассажирский поезд "Адлер-Пермь" столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее РЖД сообщили, что пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет.Начата проверка по факту столкновения поездов, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Прокуроры проверят соблюдение требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примут меры реагирования.
https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html
https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html
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происшествия, ульяновская область, пермский край, пермь, дмитрий махонин, ржд
Происшествия, Ульяновская область, Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, РЖД
После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал
Махонин: после столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал