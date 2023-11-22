https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911112250.html

После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал

После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал - РИА Новости, 22.11.2023

После столкновения поездов под Ульяновском никто серьезно не пострадал

Серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области нет, людям будет оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:47

2023-11-22T16:47

2023-11-22T17:19

происшествия

ульяновская область

пермский край

пермь

дмитрий махонин

ржд

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ПЕРМЬ, 22 ноя - РИА Новости. Серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области нет, людям будет оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Сегодня пассажирский поезд "Адлер-Пермь" столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее РЖД сообщили, что пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет.Начата проверка по факту столкновения поездов, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Прокуроры проверят соблюдение требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примут меры реагирования.

https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html

https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html

ульяновская область

пермский край

пермь

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происшествия, ульяновская область, пермский край, пермь, дмитрий махонин, ржд