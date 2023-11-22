https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911187861.html

Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России

Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России - РИА Новости, 22.11.2023

Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России

Об отражении атаки дронов ВСУ у Крыма, ходе спецоперации и попытках США заставить Европу содержать Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:01

2023-11-22T21:01

2023-11-22T21:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

виктор горемыкин

богдан хмельницкий

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907805249_6:0:1910:1071_1920x0_80_0_0_d26b4c187dfba336bca982e56e54c405.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Об отражении атаки дронов ВСУ у Крыма, ходе спецоперации и попытках США заставить Европу содержать Украину — в материале РИА Новости.Военнопленные ВСУ на службе у РоссииПервая группа батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик". О начале формирования батальона из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября. Ход спецоперацииОтражение атаки дронов у КрымаРоссийские военные обнаружили в западной части акватории Черного моря следовавшие в направлении Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины, все они были уничтожены, сообщили в Минобороны. Кроме того, средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, отметили в ведомстве.Дело о госизменеПротив бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.По данным базы МВД России, его объявили в розыск. Сокращение западной помощи УкраинеСША пытаются переложить затраты на содержание киевских властей на европейские страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат обратила внимание, что за последнюю неделю украинскую столицу посетили сразу несколько высоких гостей из Соединенных Штатов. По ее словам, все они приехали потребовать отчет за расходование огромных средств, выделенных Западом для так называемого летнего контрнаступления, а также "поумерить аппетиты Зеленского". В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что Украина в преддверии зимы выпрашивает у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать их для защиты оружейных заводов. Кроме того, Канада опубликовала проект бюджета страны, согласно которому в период с 2023 по 2026 год на поддержку Украины будет выделено чуть менее миллиарда долларов США. При этом Оттава не планирует оказывать военную помощь киевскому режиму, начиная с 2026 года.В свою очередь, Федеральный совет Швейцарии разрешил продажу Германии 25 танков Leopard 2A4. В Берлине пообещали, что не будут передавать эту технику ВСУ, и она останется в ФРГ, странах ЕС или НАТО "для дополнения их вооружения".

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html

https://ria.ru/20231122/zapad-1910838330.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, виктор горемыкин, богдан хмельницкий, мария захарова, вооруженные силы украины, евросоюз, миг-29, зрк с-300, в мире