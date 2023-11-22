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Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 22.11.2023 (обновлено: 21:53 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911187861.html
Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России
Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России - РИА Новости, 22.11.2023
Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России
Об отражении атаки дронов ВСУ у Крыма, ходе спецоперации и попытках США заставить Европу содержать Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:01
2023-11-22T21:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
виктор горемыкин
богдан хмельницкий
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Об отражении атаки дронов ВСУ у Крыма, ходе спецоперации и попытках США заставить Европу содержать Украину — в материале РИА Новости.Военнопленные ВСУ на службе у РоссииПервая группа батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик". О начале формирования батальона из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября. Ход спецоперацииОтражение атаки дронов у КрымаРоссийские военные обнаружили в западной части акватории Черного моря следовавшие в направлении Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины, все они были уничтожены, сообщили в Минобороны. Кроме того, средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, отметили в ведомстве.Дело о госизменеПротив бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.По данным базы МВД России, его объявили в розыск. Сокращение западной помощи УкраинеСША пытаются переложить затраты на содержание киевских властей на европейские страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат обратила внимание, что за последнюю неделю украинскую столицу посетили сразу несколько высоких гостей из Соединенных Штатов. По ее словам, все они приехали потребовать отчет за расходование огромных средств, выделенных Западом для так называемого летнего контрнаступления, а также "поумерить аппетиты Зеленского". В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что Украина в преддверии зимы выпрашивает у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать их для защиты оружейных заводов. Кроме того, Канада опубликовала проект бюджета страны, согласно которому в период с 2023 по 2026 год на поддержку Украины будет выделено чуть менее миллиарда долларов США. При этом Оттава не планирует оказывать военную помощь киевскому режиму, начиная с 2026 года.В свою очередь, Федеральный совет Швейцарии разрешил продажу Германии 25 танков Leopard 2A4. В Берлине пообещали, что не будут передавать эту технику ВСУ, и она останется в ФРГ, странах ЕС или НАТО "для дополнения их вооружения".
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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россия, украина, киев, виктор горемыкин, богдан хмельницкий, мария захарова, вооруженные силы украины, евросоюз, миг-29, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Виктор Горемыкин, Богдан Хмельницкий, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, МиГ-29, ЗРК С-300, В мире
Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России

Боец Киричанский: группа батальона из экс-пленных ВСУ выступила на стороне РФ

© РИА НовостиБойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Об отражении атаки дронов ВСУ у Крыма, ходе спецоперации и попытках США заставить Европу содержать Украину — в материале РИА Новости.

Военнопленные ВСУ на службе у России

Первая группа батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик".
О начале формирования батальона из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября.
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Вчера, 08:00

Ход спецоперации

  • Российские военные за сутки уничтожили склад авиабомб и ракет ВСУ, а также зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, они сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Воздвиженки в ДНР;
  • Отражены атаки армии противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях;
  • Всего на всех направлениях, включая Херсонское, украинские войска за указанный период потеряли порядка 420 военнослужащих убитыми и ранеными, а также не менее 24 единиц техники, не считая авиации, снарядов, ракет и беспилотников;
  • Замминистра обороны Виктор Горемыкин проинспектировал подразделения на Запорожском направлении и наградил бойцов, отличившихся в сражениях у Работино.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть

Отражение атаки дронов у Крыма

Российские военные обнаружили в западной части акватории Черного моря следовавшие в направлении Крыма четыре безэкипажных катера ВМС Украины, все они были уничтожены, сообщили в Минобороны.
Кроме того, средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, отметили в ведомстве.

Дело о госизмене

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
По данным базы МВД России, его объявили в розыск.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 17:29

Сокращение западной помощи Украине

США пытаются переложить затраты на содержание киевских властей на европейские страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание, что за последнюю неделю украинскую столицу посетили сразу несколько высоких гостей из Соединенных Штатов. По ее словам, все они приехали потребовать отчет за расходование огромных средств, выделенных Западом для так называемого летнего контрнаступления, а также "поумерить аппетиты Зеленского".
В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что Украина в преддверии зимы выпрашивает у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать их для защиты оружейных заводов.
Кроме того, Канада опубликовала проект бюджета страны, согласно которому в период с 2023 по 2026 год на поддержку Украины будет выделено чуть менее миллиарда долларов США. При этом Оттава не планирует оказывать военную помощь киевскому режиму, начиная с 2026 года.
В свою очередь, Федеральный совет Швейцарии разрешил продажу Германии 25 танков Leopard 2A4. В Берлине пообещали, что не будут передавать эту технику ВСУ, и она останется в ФРГ, странах ЕС или НАТО "для дополнения их вооружения".
Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Лучше не станет. Запад ощутил тяжелые последствия антироссийской политики
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВиктор ГоремыкинБогдан ХмельницкийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМиГ-29ЗРК С-300В мире
 
 
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