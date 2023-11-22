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Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы 24-й украинской механизированной бригады, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:07
2023-11-22T15:07
2023-11-22T15:17
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы 24-й украинской механизированной бригады, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду министерство обороны РФ."На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка (все — ДНР)."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица "МСТА-Б", - отмечает МО РФ.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении
МО: Киев потерял до 115 военных, БТР и гаубицу на Донецком направлении