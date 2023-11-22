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Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 22.11.2023 (обновлено: 15:17 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911068418.html
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы 24-й украинской механизированной бригады, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:07
2023-11-22T15:17
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы 24-й украинской механизированной бригады, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду министерство обороны РФ."На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка (все — ДНР)."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица "МСТА-Б", - отмечает МО РФ.
киев
россия
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка
Киев потерял до 115 военных на Донецком направлении

МО: Киев потерял до 115 военных, БТР и гаубицу на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы 24-й украинской механизированной бригады, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка (все — ДНР).
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица "МСТА-Б", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКлещеевка
 
 
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