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Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:21
2023-11-22T01:21
2023-11-22T01:21
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области. "Житомирская область - ПВО работает", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Житомирская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области
"Зеркало недели": в Житомирской области работает ПВО