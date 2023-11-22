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Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг - РИА Новости, 22.11.2023
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Рязанская область
 
11:14 22.11.2023
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Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг
Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг - РИА Новости, 22.11.2023
Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе повышается доступность социальной поддержки населения, власти делают... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:14
2023-11-22T11:14
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе повышается доступность социальной поддержки населения, власти делают услуги более удобными и понятными. &quot;Повышаем доступность соцподдержки. Не только расширяем перечень социальных услуг и выплат, но и делаем их более удобными и понятными, в том числе переводим в цифровой формат&quot;, - написал Павел Малков.По его словам, в настоящее время на портале государственных услуг можно получить 28 услуг министерства социальной защиты населения региона. В ближайшее время список пополнят еще три меры поддержки: ежемесячная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, компенсация оплаты за коммунальные услуги, ежемесячная выплата ветеранам труда. "Планируем, что в следующем году все услуги областного минсоцзащиты будут доступны в электронном виде", - подчеркнул губернатор.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг

Губернатор Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе повышается доступность социальной поддержки населения, власти делают услуги более удобными и понятными.
«

"Повышаем доступность соцподдержки. Не только расширяем перечень социальных услуг и выплат, но и делаем их более удобными и понятными, в том числе переводим в цифровой формат", - написал Павел Малков.

По его словам, в настоящее время на портале государственных услуг можно получить 28 услуг министерства социальной защиты населения региона. В ближайшее время список пополнят еще три меры поддержки: ежемесячная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, компенсация оплаты за коммунальные услуги, ежемесячная выплата ветеранам труда.
"Планируем, что в следующем году все услуги областного минсоцзащиты будут доступны в электронном виде", - подчеркнул губернатор.
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