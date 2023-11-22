https://ria.ru/20231122/sotsuslugi-1911000722.html

Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг

Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг - РИА Новости, 22.11.2023

Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе повышается доступность социальной поддержки населения, власти делают... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:14

2023-11-22T11:14

2023-11-22T11:14

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе повышается доступность социальной поддержки населения, власти делают услуги более удобными и понятными. "Повышаем доступность соцподдержки. Не только расширяем перечень социальных услуг и выплат, но и делаем их более удобными и понятными, в том числе переводим в цифровой формат", - написал Павел Малков.По его словам, в настоящее время на портале государственных услуг можно получить 28 услуг министерства социальной защиты населения региона. В ближайшее время список пополнят еще три меры поддержки: ежемесячная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, компенсация оплаты за коммунальные услуги, ежемесячная выплата ветеранам труда. "Планируем, что в следующем году все услуги областного минсоцзащиты будут доступны в электронном виде", - подчеркнул губернатор.

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рязанская область

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рязанская область, павел малков