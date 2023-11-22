Рейтинг@Mail.ru
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/snegopad-1910961599.html
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады - РИА Новости, 22.11.2023
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады
Мощный циклон, приближающийся из акватории Охотского моря, принесет на Камчатку снегопады и штормовой ветер, сообщила пресс-служба управления МЧС России по... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:23
2023-11-22T07:23
камчатка
охотское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857341777_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_e4ade45cc4d6de307371bc1acb5265f2.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, приближающийся из акватории Охотского моря, принесет на Камчатку снегопады и штормовой ветер, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Днём 24 ноября в южных районах края местами прогнозируется сильный снег, на побережьях - снег с дождём. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах штормовой силы - 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ночью 25 ноября непогода распространится на центральные и северо-восточные районы полуострова. Там также ожидается снегопад, местами сильная метель. Днем 25 ноября стихия накроет всю территорию Камчатки. Спасательное ведомство предупреждает население о необходимости воздержаться на время действия циклона от дальних поездок, просит соблюдать меры предосторожности при следовании за пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20231122/sakhalin-1910956442.html
камчатка
охотское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857341777_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_a499d39892a1d694af4c10439712342a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Охотское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады

МЧС: мощный циклон принесет на Камчатку снегопады

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаснеженные машины
Заснеженные машины - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Заснеженные машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, приближающийся из акватории Охотского моря, принесет на Камчатку снегопады и штормовой ветер, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Днём 24 ноября в южных районах края местами прогнозируется сильный снег, на побережьях - снег с дождём. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах штормовой силы - 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ночью 25 ноября непогода распространится на центральные и северо-восточные районы полуострова. Там также ожидается снегопад, местами сильная метель. Днем 25 ноября стихия накроет всю территорию Камчатки.
Спасательное ведомство предупреждает население о необходимости воздержаться на время действия циклона от дальних поездок, просит соблюдать меры предосторожности при следовании за пределы населенных пунктов.
Снежный циклон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах
Вчера, 05:17
 
КамчаткаОхотское мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала