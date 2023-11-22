https://ria.ru/20231122/snegopad-1910961599.html
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады - РИА Новости, 22.11.2023
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады
Мощный циклон, приближающийся из акватории Охотского моря, принесет на Камчатку снегопады и штормовой ветер, сообщила пресс-служба управления МЧС России по... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:23
2023-11-22T07:23
2023-11-22T07:23
камчатка
охотское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Мощный циклон, приближающийся из акватории Охотского моря, принесет на Камчатку снегопады и штормовой ветер, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Днём 24 ноября в южных районах края местами прогнозируется сильный снег, на побережьях - снег с дождём. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах штормовой силы - 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ночью 25 ноября непогода распространится на центральные и северо-восточные районы полуострова. Там также ожидается снегопад, местами сильная метель. Днем 25 ноября стихия накроет всю территорию Камчатки. Спасательное ведомство предупреждает население о необходимости воздержаться на время действия циклона от дальних поездок, просит соблюдать меры предосторожности при следовании за пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20231122/sakhalin-1910956442.html
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камчатка, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Охотское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады
МЧС: мощный циклон принесет на Камчатку снегопады