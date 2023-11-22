https://ria.ru/20231122/smi-1911098344.html

МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии

МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии - РИА Новости, 22.11.2023

МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии

Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:12

2023-11-22T16:12

2023-11-22T16:12

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мария захарова

кишинев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы регулярно обращаем и ваше внимание, и делаем заявления в связи с катастрофической ситуацией со свободой СМИ в Молдавии. По-моему, она уже действительно приблизилась к критической отметке", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она добавила, что Кишинев копирует репрессивные практики, применявшиеся в Прибалтике и на Украине, доступ граждан к объективной информации ограничивается.

https://ria.ru/20231101/fashizatsiya-1906793190.html

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в мире, молдавия, мария захарова, кишинев