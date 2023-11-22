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МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии - РИА Новости, 22.11.2023
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16:12 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/smi-1911098344.html
МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии
МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии - РИА Новости, 22.11.2023
МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии
Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:12
2023-11-22T16:12
в мире
молдавия
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы регулярно обращаем и ваше внимание, и делаем заявления в связи с катастрофической ситуацией со свободой СМИ в Молдавии. По-моему, она уже действительно приблизилась к критической отметке", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она добавила, что Кишинев копирует репрессивные практики, применявшиеся в Прибалтике и на Украине, доступ граждан к объективной информации ограничивается.
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в мире, молдавия, мария захарова, кишинев
В мире, Молдавия, Мария Захарова, Кишинев
МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии

Захарова: ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы регулярно обращаем и ваше внимание, и делаем заявления в связи с катастрофической ситуацией со свободой СМИ в Молдавии. По-моему, она уже действительно приблизилась к критической отметке", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она добавила, что Кишинев копирует репрессивные практики, применявшиеся в Прибалтике и на Украине, доступ граждан к объективной информации ограничивается.
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В миреМолдавияМария ЗахароваКишинев
 
 
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