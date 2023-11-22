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Украинские СМИ назвали аресты депутатов попыткой оказать давление на Раду - РИА Новости, 22.11.2023
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15:53 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/smi-1911084586.html
Украинские СМИ назвали аресты депутатов попыткой оказать давление на Раду
Украинские СМИ назвали аресты депутатов попыткой оказать давление на Раду - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские СМИ назвали аресты депутатов попыткой оказать давление на Раду
Украинское издание "Страна" сообщает, что недавние обвинения нескольких украинских депутатов в даче взяток использовались антикоррупционными органами страны для РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:53
2023-11-22T15:53
в мире
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает, что недавние обвинения нескольких украинских депутатов в даче взяток использовались антикоррупционными органами страны для давления на Верховную раду при голосовании за определенные законопроекты.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало во вторник, что предъявило обвинение депутатам Верховной рады Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в даче взятки. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее сообщал, что у депутатов Рады Владимира Козака и Сергея Лабазюка НАБУ проводит обыски. Он также сообщил, что депутат Андрей Одарченко был задержан прямо перед заседанием комитета по антикоррупционной политике, где ему было предъявлено обвинение. "Вчерашние массовые задержания депутатов силами НАБУ имеют обоснование. Дело в том, что вчера в Раде голосовали за три важных антикоррупционных законопроекта, в которых заинтересованы НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.)", — приводит слова источника в правоохранительных органах издание в своем Telegram-канале. По данным издания, речь идет о законопроектах об увеличении численности состава НАБУ на 300 человек, усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предоставлении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции проверять имущество чиновников, приобретенное еще до публичной службы. Все три документа были приняты в первом чтении. "Это было сделано специально в день принятия законопроектов, чтобы оказать негласное давление на депутатов, мол, в случае, если голосов не будет, на каждого найдется "папочка", — подчеркивает источник.
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911079648.html
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в мире, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина
В мире, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Украина
Украинские СМИ назвали аресты депутатов попыткой оказать давление на Раду

Страна: задержания украинских депутатов используются для давления на Раду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает, что недавние обвинения нескольких украинских депутатов в даче взяток использовались антикоррупционными органами страны для давления на Верховную раду при голосовании за определенные законопроекты.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало во вторник, что предъявило обвинение депутатам Верховной рады Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в даче взятки. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее сообщал, что у депутатов Рады Владимира Козака и Сергея Лабазюка НАБУ проводит обыски. Он также сообщил, что депутат Андрей Одарченко был задержан прямо перед заседанием комитета по антикоррупционной политике, где ему было предъявлено обвинение.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Вчерашние массовые задержания депутатов силами НАБУ имеют обоснование. Дело в том, что вчера в Раде голосовали за три важных антикоррупционных законопроекта, в которых заинтересованы НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.)", — приводит слова источника в правоохранительных органах издание в своем Telegram-канале.
По данным издания, речь идет о законопроектах об увеличении численности состава НАБУ на 300 человек, усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предоставлении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции проверять имущество чиновников, приобретенное еще до публичной службы. Все три документа были приняты в первом чтении.
"Это было сделано специально в день принятия законопроектов, чтобы оказать негласное давление на депутатов, мол, в случае, если голосов не будет, на каждого найдется "папочка", — подчеркивает источник.
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В миреАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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