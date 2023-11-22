https://ria.ru/20231122/smi-1911067613.html

США вынесли предупреждение Индии из-за подозрения на покушение, пишут СМИ

США вынесли предупреждение Индии из-за подозрения на покушение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023

США вынесли предупреждение Индии из-за подозрения на покушение, пишут СМИ

Власти США раскрыли планы по убийству главного юриста организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна на американской территории и вынесли... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:04

2023-11-22T15:04

2023-11-22T15:04

в мире

сша

индия

канада

нарендра моди

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907130623_0:378:1113:1004_1920x0_80_0_0_45ad46a15fc5a810b1dc6f1eaba7460c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти США раскрыли планы по убийству главного юриста организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна на американской территории и вынесли предупреждение Индии из-за подозрений о причастности к плану, сообщило в среду издание Financial Times со ссылкой на источники. Основанная в 2007 году организация "Сикхи за справедливость" - преимущественно американская организация, которая требует отделение части штата Пенджаб от Индии в качестве отдельного сикхского государства, получившего название "Халистан". Организация была запрещена правительством Индии в 2019 году за содействие отделению Пенджаба. "Власти США раскрыли заговор с целью убийства сикха-сепаратиста на американской территории и вынесли предупреждение правительству Индии из-за подозрений о его причастности к плану", - пишет издание. Источники издания не уточнили, на какой стадии исполнения был сорван план. Один из них отметил, что протест от США был передан Индии после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в июне. Сам Паннун, имеющий американо-канадское гражданство, сообщил Financial Times, что угроза гражданам США на американской земле представляет вызов суверенитету Соединенных Штатов. По информации одного из источников издания, федеральные прокуроры США выдвинули обвинение против по меньшей мере одного предполагаемого участника заговора в окружной суд Нью-Йорка, но один из обвиняемых уже покинул США. Издание подчеркивает, что в минюсте США ведутся обсуждения, следует ли обнародовать обвинения или дождаться результатов расследования в Канаде. В конце сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара в канадской провинции Британская Колумбия. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами.

https://ria.ru/20231122/zakharova-1911063176.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

сша

индия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, индия, канада, нарендра моди, джастин трюдо