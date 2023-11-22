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Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО

Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО - РИА Новости, 22.11.2023

Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО

В бюджете Московской области предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на закупку новых машин скорой помощи в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:20

2023-11-22T16:20

2023-11-22T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В бюджете Московской области предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на закупку новых машин скорой помощи в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, все спецмашины будут оборудованы самым современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ. Сейчас автопарк Московской областной станции скорой медпомощи располагает 985 автомобилями. Планируется приобрести 77 спецавтомобилей.Отмечается, что на линии ежедневно работают более 580 бригад со штатом свыше 9,6 тысячи человек.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)