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Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО
Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО - РИА Новости, 22.11.2023
Более миллиарда рублей выделят на закупку машин скорой помощи в МО
В бюджете Московской области предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на закупку новых машин скорой помощи в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:20
2023-11-22T16:20
2023-11-22T16:20
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В бюджете Московской области предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на закупку новых машин скорой помощи в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, все спецмашины будут оборудованы самым современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ. Сейчас автопарк Московской областной станции скорой медпомощи располагает 985 автомобилями. Планируется приобрести 77 спецавтомобилей.Отмечается, что на линии ежедневно работают более 580 бригад со штатом свыше 9,6 тысячи человек.
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