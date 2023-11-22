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В Тюменской области задержали троих подростков за диверсии на объектах РЖД
В Тюменской области задержали троих подростков за диверсии на объектах РЖД - РИА Новости, 22.11.2023
В Тюменской области задержали троих подростков за диверсии на объектах РЖД
Трое подростков задержаны в Тюменской области по делу о поджоге локомотива и попытках поджога трех релейных шкафов на железной дороге, двое из них арестованы,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:13
2023-11-22T13:13
2023-11-22T13:13
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Трое подростков задержаны в Тюменской области по делу о поджоге локомотива и попытках поджога трех релейных шкафов на железной дороге, двое из них арестованы, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следствием установлено, что 17 ноября подростки на железнодорожной станции "Тюмень" Свердловской железной дороги подожгли локомотив, а 1 ноября на перегоне "Утяшево-Тюмень" пытались поджечь три релейных шкафа, но не смогли довести замысел до конца. На допросах они признались, что действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в соцсетях и которые обещали им заплатить. "Расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, действия которых квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 267 УК РФ (покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). По ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба ведомства. Третий юноша, действовавший вместе с арестованными, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности помещен в региональный центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России. В рамках расследования его действиям также будет дана правовая оценка.
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происшествия, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), свердловская железная дорога, общество
Происшествия, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская железная дорога, Общество
В Тюменской области задержали троих подростков за диверсии на объектах РЖД
СК: трое подростков задержаны в Тюменской области за диверсии на объектах РЖД