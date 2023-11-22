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В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки - РИА Новости, 22.11.2023
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10:45 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/sk-1910992813.html
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки - РИА Новости, 22.11.2023
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки
Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:45
2023-11-22T10:45
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Тюменской области. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", 16-летняя девушка 14 ноября ушла из дома и после этого перестала выходить на связь с родными. Поиски продолжались в течение недели, 21 ноября стало известно, что ее нашли мертвой в Заречном микрорайоне города. "В настоящее время следователями СУСК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости на вопрос о гибели девушки в пресс-службе ведомства.
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тюмень
россия
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки

СК: следователи выясняют причину гибели в Тюмени пропавшей 16-летней девушки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Тюменской области.
По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", 16-летняя девушка 14 ноября ушла из дома и после этого перестала выходить на связь с родными. Поиски продолжались в течение недели, 21 ноября стало известно, что ее нашли мертвой в Заречном микрорайоне города.
«
"В настоящее время следователями СУСК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости на вопрос о гибели девушки в пресс-службе ведомства.
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