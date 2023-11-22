https://ria.ru/20231122/sk-1910992813.html

В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки

В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки - РИА Новости, 22.11.2023

В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки

Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:45

2023-11-22T10:45

2023-11-22T10:45

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Тюменской области. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", 16-летняя девушка 14 ноября ушла из дома и после этого перестала выходить на связь с родными. Поиски продолжались в течение недели, 21 ноября стало известно, что ее нашли мертвой в Заречном микрорайоне города. "В настоящее время следователями СУСК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости на вопрос о гибели девушки в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html

тюмень

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происшествия, тюмень, россия, тюменская область