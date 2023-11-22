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В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки - РИА Новости, 22.11.2023
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки
Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:45
2023-11-22T10:45
2023-11-22T10:45
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Тюмени несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома 14 ноября и тело которой было найдено накануне, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Тюменской области. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", 16-летняя девушка 14 ноября ушла из дома и после этого перестала выходить на связь с родными. Поиски продолжались в течение недели, 21 ноября стало известно, что ее нашли мертвой в Заречном микрорайоне города. "В настоящее время следователями СУСК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - ответили РИА Новости на вопрос о гибели девушки в пресс-службе ведомства.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени начали выяснять причину гибели пропавшей 16-летней девушки
СК: следователи выясняют причину гибели в Тюмени пропавшей 16-летней девушки