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В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма - РИА Новости, 22.11.2023
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17:38 22.11.2023 (обновлено: 18:47 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/shtorm-1911126763.html
В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма
В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма - РИА Новости, 22.11.2023
В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма
Энергоснабжение всех обесточенных после шторма районов Крыма восстановлено, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:38
2023-11-22T18:47
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Энергоснабжение всех обесточенных после шторма районов Крыма восстановлено, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго". В воскресенье и понедельник в результате сильных ливней и ветра с порывами до 38 м/с произошли многочисленные повреждения ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер ломал бетонные опоры, обрывал провода, сообщили энергетики. Наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. В воскресенье, по данным "Крымэнерго", были обесточены 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. "Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями", - говорится в сообщении. Работы велись круглосуточно, применялись дизель-генераторы для резервного снабжения. Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки), отметили в компании.
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происшествия, сакский район, крымэнерго, россия
Происшествия, Сакский район, Крымэнерго, Россия
В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма

Крымэнерго: на полуострове полностью восстановили энергоснабжение после шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Энергоснабжение всех обесточенных после шторма районов Крыма восстановлено, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго".
В воскресенье и понедельник в результате сильных ливней и ветра с порывами до 38 м/с произошли многочисленные повреждения ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер ломал бетонные опоры, обрывал провода, сообщили энергетики. Наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. В воскресенье, по данным "Крымэнерго", были обесточены 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.
«
"Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями", - говорится в сообщении.
Работы велись круглосуточно, применялись дизель-генераторы для резервного снабжения. Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки), отметили в компании.
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