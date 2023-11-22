https://ria.ru/20231122/shtorm-1911126763.html

В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма

В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма - РИА Новости, 22.11.2023

В Крыму полностью восстановили энергоснабжение после шторма

Энергоснабжение всех обесточенных после шторма районов Крыма восстановлено, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:38

2023-11-22T17:38

2023-11-22T18:47

происшествия

сакский район

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Энергоснабжение всех обесточенных после шторма районов Крыма восстановлено, сообщила пресс-служба компании ГУП "Крымэнерго". В воскресенье и понедельник в результате сильных ливней и ветра с порывами до 38 м/с произошли многочисленные повреждения ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер ломал бетонные опоры, обрывал провода, сообщили энергетики. Наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. В воскресенье, по данным "Крымэнерго", были обесточены 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. "Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями", - говорится в сообщении. Работы велись круглосуточно, применялись дизель-генераторы для резервного снабжения. Аварийно-восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, шквалистый ветер не позволял использовать в необходимом объеме подъемные устройства (автовышки), отметили в компании.

https://ria.ru/20231119/sukhogruz-1910418661.html

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происшествия, сакский район, крымэнерго, россия