https://ria.ru/20231122/shoygu-1911104066.html
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:22
2023-11-22T16:22
2023-11-22T16:22
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров обороны, комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, сообщило российское военное ведомство. "На заседании будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности, представлены приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан", - сказано в сообщении. Также будут рассмотрены документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава войск (коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения, информирует ведомство.
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минск, россия, белоруссия, сергей шойгу, одкб
Минск, Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, ОДКБ
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров обороны, комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, сообщило российское военное ведомство.
"На заседании будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности, представлены приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Также будут рассмотрены документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава войск (коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения, информирует ведомство.
Путин призвал следить за подготовкой документов по безопасности в ОДКБ