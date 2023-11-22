https://ria.ru/20231122/shoygu-1911104066.html

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения политической обстановки в странах ОДКБ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:22

2023-11-22T16:22

2023-11-22T16:22

минск

россия

белоруссия

сергей шойгу

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров обороны, комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, сообщило российское военное ведомство. "На заседании будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности, представлены приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан", - сказано в сообщении. Также будут рассмотрены документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава войск (коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения, информирует ведомство.

https://ria.ru/20231122/putin-1911074035.html

минск

россия

белоруссия

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