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Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году
Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2023
Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году
Школа №7 откроется в подмосковном Дзержинском в 2025 году, затем пройдет капремонт гимназии №5, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:10
2023-11-22T20:10
2023-11-22T20:10
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Школа №7 откроется в подмосковном Дзержинском в 2025 году, затем пройдет капремонт гимназии №5, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В 2025 году в Дзержинском откроем долгожданную школу №7. Встретился сегодня с родителями ребят из гимназии №5, чтобы обсудить планы на будущее. Недавно жители обратились ко мне, чтобы решить вопрос школы-недостроя на улице Угрешской и капитального ремонта гимназии №5", - сообщил Воробьев в Telegram-канале. По словам главы региона, проблемы связаны: школа №7 - ближайшее место, где школьники смогут учиться во время капремонта гимназии. "Школу на улице Угрешской планируем открыть в 2025 году. Здесь укрепим несущие стены, заменим кровлю, установим фасады и благоустроим территорию. После же займемся капремонтом гимназии №5", - отметил губернатор.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Школы, Андрей Воробьев, Капремонт