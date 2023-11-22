https://ria.ru/20231122/shkola-1911181016.html

Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году

Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году - РИА Новости, 22.11.2023

Воробьев: школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году

Школа №7 откроется в подмосковном Дзержинском в 2025 году, затем пройдет капремонт гимназии №5, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:10

2023-11-22T20:10

2023-11-22T20:10

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Школа №7 откроется в подмосковном Дзержинском в 2025 году, затем пройдет капремонт гимназии №5, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В 2025 году в Дзержинском откроем долгожданную школу №7. Встретился сегодня с родителями ребят из гимназии №5, чтобы обсудить планы на будущее. Недавно жители обратились ко мне, чтобы решить вопрос школы-недостроя на улице Угрешской и капитального ремонта гимназии №5", - сообщил Воробьев в Telegram-канале. По словам главы региона, проблемы связаны: школа №7 - ближайшее место, где школьники смогут учиться во время капремонта гимназии. "Школу на улице Угрешской планируем открыть в 2025 году. Здесь укрепим несущие стены, заменим кровлю, установим фасады и благоустроим территорию. После же займемся капремонтом гимназии №5", - отметил губернатор.

https://realty.ria.ru/20231009/detsady-1901549554.html

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московская область (подмосковье), дзержинский, школы, андрей воробьев, капремонт