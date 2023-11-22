https://ria.ru/20231122/shkola-1911143698.html

Белорусские строители возведут школу в Арзамасе

Белорусские строители возведут школу в Арзамасе - РИА Новости, 22.11.2023

Белорусские строители возведут школу в Арзамасе

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:36

2023-11-22T18:36

2023-11-22T18:36

нижегородская область

арзамас

нижегородская область

глеб никитин

роман головченко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени на месте строительства школы на 1,5 тысячи мест в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство школы в центре города будет вестись в рамках нацпроекта "Образование" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Школа станет совместным российско-белорусским проектом. "Новая школа - это очень важный объект для Арзамаса. Белорусские строители славятся своим ответственным подходом к исполнению обязательств. Объект будет находиться на особом контроле со стороны Беларуси", - цитирует пресс-служба слова Головченко. Проект предусматривает возведение здания общей площадью почти 31,5 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в школе будут размещены блок актового зала со зрительным залом с эстрадой, артистическими для девочек и мальчиков, костюмерной и складом декораций, а также библиотечно-информационный центр с белорусским музеем, читальным залом и книгохранилищем и спортивный блок - тренажерный зал, два спортивных зала. "Мы открываем новую страницу в сотрудничестве региона и Республики Беларусь. Арзамас – один из наиболее активно развивающихся городов Нижегородской области, и именно здесь будет реализован один из самых значимых образовательных проектов вместе с белорусскими коллегами", - приводятся в сообщении слова Никитина. Также проект включает создание двух обеденных залов - для начальных классов и средней и старшей школы. На крыше установят телескоп для изучения звездного неба.

https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html

https://ria.ru/20231121/studenty-1910894570.html

арзамас

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арзамас, нижегородская область, глеб никитин, роман головченко