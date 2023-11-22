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Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
16:37 22.11.2023 (обновлено: 17:48 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911110060.html
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.11.2023
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России
Полиция в среду задержала в петербургском аэропорту "Пулково" молодого человека, которому вменяется ряд административных правонарушений по статьям о... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:37
2023-11-22T17:48
пулково (аэропорт)
лига безопасного интернета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Полиция в среду задержала в петербургском аэропорту "Пулково" молодого человека, которому вменяется ряд административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта, сообщил региональный главк МВД РФ. "Двадцать первого ноября в аэропорту "Пулково" сотрудники полиции задержали прилетевшего 25-летнего пассажира и доставили в отдел полиции. Мужчине инкриминируется ряд административных правонарушений, а именно публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ), мелкое хулиганство (статья 20.1) и умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (статья 19.16)", - говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, он доставлен в отдел полиции, в отношении него "проводятся процессуальные действия по привлечению… к административной ответственности". Полиция не приводит личные данные задержанного. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о певце Эдуарде Шарлоте. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
https://ria.ru/20231120/diskreditatsiya-1910648472.html
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пулково (аэропорт), лига безопасного интернета, киев, россия, происшествия
Пулково (аэропорт), Лига безопасного интернета, Киев, Россия, Происшествия, Шоубиз
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС России

Задержанному в Пулково певцу Шарлоту вменяют дискредитацию ВС и порчу паспорта

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Полиция в среду задержала в петербургском аэропорту "Пулково" молодого человека, которому вменяется ряд административных правонарушений по статьям о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта, сообщил региональный главк МВД РФ.
"Двадцать первого ноября в аэропорту "Пулково" сотрудники полиции задержали прилетевшего 25-летнего пассажира и доставили в отдел полиции. Мужчине инкриминируется ряд административных правонарушений, а именно публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ), мелкое хулиганство (статья 20.1) и умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (статья 19.16)", - говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, он доставлен в отдел полиции, в отношении него "проводятся процессуальные действия по привлечению… к административной ответственности".
Полиция не приводит личные данные задержанного. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о певце Эдуарде Шарлоте.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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