https://ria.ru/20231122/sharlot-1910970413.html

Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт

Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт - РИА Новости, 22.11.2023

Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт

В аэропорту Пулково наряд полиции встретил певца Эдуарда Шарлота, прилетевшего из Армении, пишут "Известия". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:04

2023-11-22T09:04

2023-11-22T11:02

шоубиз

россия

пулково (аэропорт)

армения

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909109584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ab2e7ade0bf629b692341053213075a.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В аэропорту Пулково наряд полиции встретил певца Эдуарда Шарлота, прилетевшего из Армении, пишут "Известия".На кадрах, опубликованных изданием, видно, что артиста ведут сотрудники правоохранительных органов. Он шел без багажа и ручной клади.По какой причине задержан Шарлот и какое правонарушение ему вменяется, пока не известно.Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале видео, на котором певец извинился за сожжение российского паспорта. Он признался, что был "ошибочно помешан на ложной информации", и пообещал больше такого не делать.Причиной задержания Шарлот назвал "осечку в понимании происходящего".В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября певец попросил у подписчиков денег на обратный билет на родину.Музыкант отметил, что по возвращении планирует записать новый альбом, а до этого пожить какое-то время "где-нибудь на природе".

https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пулково (аэропорт), армения, новости шоу-бизнеса