https://ria.ru/20231122/sharlot-1910970413.html
Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт
Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт - РИА Новости, 22.11.2023
Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт
В аэропорту Пулково наряд полиции встретил певца Эдуарда Шарлота, прилетевшего из Армении, пишут "Известия". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:04
2023-11-22T09:04
2023-11-22T11:02
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В аэропорту Пулково наряд полиции встретил певца Эдуарда Шарлота, прилетевшего из Армении, пишут "Известия".На кадрах, опубликованных изданием, видно, что артиста ведут сотрудники правоохранительных органов. Он шел без багажа и ручной клади.По какой причине задержан Шарлот и какое правонарушение ему вменяется, пока не известно.Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале видео, на котором певец извинился за сожжение российского паспорта. Он признался, что был "ошибочно помешан на ложной информации", и пообещал больше такого не делать.Причиной задержания Шарлот назвал "осечку в понимании происходящего".В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября певец попросил у подписчиков денег на обратный билет на родину.Музыкант отметил, что по возвращении планирует записать новый альбом, а до этого пожить какое-то время "где-нибудь на природе".
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россия, пулково (аэропорт), армения, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Пулково (аэропорт), Армения, Новости шоу-бизнеса
Наряд полиции встретил в Пулково певца Шарлота, сжегшего российский паспорт
"Известия": в Пулково наряд полиции встретил сжегшего паспорт РФ певца Шарлота