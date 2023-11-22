https://ria.ru/20231122/shakhrov-1910944102.html

Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет

Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет - РИА Новости, 22.11.2023

Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет

Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:47

2023-11-22T00:47

2023-11-22T01:26

культура

сергей есенин

происшествия

культура

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в Telegram-канале."Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — говорится в публикации.Шахрова приняли в труппу театра в 2020 году. За три года он сыграл более 20 ролей, среди которых — поэт Сергей Есенин, Маленький Мук, Панталоне в спектакле "Слуга двух господ" и другие.

https://ria.ru/20230611/kuroptev-1877456541.html

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сергей есенин, происшествия, культура