https://ria.ru/20231122/shakhrov-1910944102.html
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет - РИА Новости, 22.11.2023
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:47
2023-11-22T00:47
2023-11-22T01:26
культура
сергей есенин
происшествия
культура
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в Telegram-канале."Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — говорится в публикации.Шахрова приняли в труппу театра в 2020 году. За три года он сыграл более 20 ролей, среди которых — поэт Сергей Есенин, Маленький Мук, Панталоне в спектакле "Слуга двух господ" и другие.
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сергей есенин, происшествия, культура
Культура, Сергей Есенин, Происшествия, Культура
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
В Истринском театре сообщили о смерти актера Максима Шахрова