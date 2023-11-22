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Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет - РИА Новости, 22.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:47 22.11.2023 (обновлено: 01:26 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/shakhrov-1910944102.html
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет - РИА Новости, 22.11.2023
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:47
2023-11-22T01:26
культура
сергей есенин
происшествия
культура
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в Telegram-канале."Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — говорится в публикации.Шахрова приняли в труппу театра в 2020 году. За три года он сыграл более 20 ролей, среди которых — поэт Сергей Есенин, Маленький Мук, Панталоне в спектакле "Слуга двух господ" и другие.
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сергей есенин, происшествия, культура
Культура, Сергей Есенин, Происшествия, Культура
Российский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет

В Истринском театре сообщили о смерти актера Максима Шахрова

© Telegram-канал Истринского муниципального драматического театраАктер театра и кино Максим Шахров
Актер театра и кино Максим Шахров
© Telegram-канал Истринского муниципального драматического театра
Актер театра и кино Максим Шахров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский актер театра и кино Максим Шахров скончался в автокатастрофе в возрасте 27 лет, сообщает Истринский муниципальный драматический театр в Telegram-канале.
«
"Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — говорится в публикации.
Шахрова приняли в труппу театра в 2020 году. За три года он сыграл более 20 ролей, среди которых — поэт Сергей Есенин, Маленький Мук, Панталоне в спектакле "Слуга двух господ" и другие.
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