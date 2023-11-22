https://ria.ru/20231122/shabutdinov-1911052532.html

Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО - РИА Новости, 22.11.2023

Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:18

2023-11-22T14:18

2023-11-22T14:20

московский городской суд

происшествия

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья Сергей Артемов.Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения и заявили о готовности внести залог в 15 миллионов рублей. На заседании Таганского райсуда, который 4 ноября арестовал фигуранта, адвокат Никита Апаликов предлагал залог в 4 миллиона рублей - именно столько, по его словам, составлял ущерб по вмененным Шабутдинову 8 эпизодам мошенничества. По данным защиты, в деле по-прежнему фигурируют 8 потерпевших.Апаликов также заявил, что с просьбой об освобождении Шабутдинова из СИЗО в Мосгорсуд обратились около тысячи учеников "Лайк центра". Артемов ознакомился с несколькими ходатайствами. Сам же Шабутдинов был немногословен и сказал, что самое тяжелое для него - это не видеть своих детей.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк-центра" предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.

https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский городской суд, происшествия, россия, аяз шабутдинов, москва