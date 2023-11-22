https://ria.ru/20231122/shabutdinov-1911052532.html
Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО
Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО - РИА Новости, 22.11.2023
Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:20
московский городской суд
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья Сергей Артемов.Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения и заявили о готовности внести залог в 15 миллионов рублей. На заседании Таганского райсуда, который 4 ноября арестовал фигуранта, адвокат Никита Апаликов предлагал залог в 4 миллиона рублей - именно столько, по его словам, составлял ущерб по вмененным Шабутдинову 8 эпизодам мошенничества. По данным защиты, в деле по-прежнему фигурируют 8 потерпевших.Апаликов также заявил, что с просьбой об освобождении Шабутдинова из СИЗО в Мосгорсуд обратились около тысячи учеников "Лайк центра". Артемов ознакомился с несколькими ходатайствами. Сам же Шабутдинов был немногословен и сказал, что самое тяжелое для него - это не видеть своих детей.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк-центра" предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, россия, аяз шабутдинов, москва
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Аяз Шабутдинов, Москва
Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова из СИЗО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья Сергей Артемов.
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Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения и заявили о готовности внести залог в 15 миллионов рублей. На заседании Таганского райсуда, который 4 ноября арестовал фигуранта, адвокат Никита Апаликов предлагал залог в 4 миллиона рублей - именно столько, по его словам, составлял ущерб по вмененным Шабутдинову 8 эпизодам мошенничества. По данным защиты, в деле по-прежнему фигурируют 8 потерпевших.
Апаликов также заявил, что с просьбой об освобождении Шабутдинова из СИЗО в Мосгорсуд обратились около тысячи учеников "Лайк центра". Артемов ознакомился с несколькими ходатайствами. Сам же Шабутдинов был немногословен и сказал, что самое тяжелое для него - это не видеть своих детей.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк-центра" предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
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