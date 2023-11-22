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В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 22.11.2023 (обновлено: 06:03 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sekret-1910953192.html
В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину
В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину - РИА Новости, 22.11.2023
В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину
Провал западной стратегии на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией, самые ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца, заявила глава РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:33
2023-11-22T06:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Провал западной стратегии на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией, самые ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца, заявила глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер в статье для Financial Times.По словам аналитика, неудачи на Украине придали энергии сторонникам мирного соглашения с Россией на Западе. "То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования (на Украине. — Прим. ред.), сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса (союзников Украины. — Прим. ред.)", — заявила эксперт. Штельценмюллер отметила, что идея о территориальных уступках России находит поддержку не только среди советников канцлера Германии, но и в Вашингтоне.Аналитик считает, что стратегия ограниченного вмешательства, которой придерживались США и Германия на Украине, провалилась. По ее мнению, об этом свидетельствуют заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, который сообщал об отсутствии у Киева успехов на поле боя. Эксперт добавила, что война на Ближнем Востоке и политические победы право-радикальных политиков в США и Европе еще больше ограничивают возможности Вашингтона и Берлина.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
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в мире, украина, россия, сша, олаф шольц, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину

FT: в канцелярии Шольца работают самые ярые сторонники соглашения с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Провал западной стратегии на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией, самые ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца, заявила глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер в статье для Financial Times.
По словам аналитика, неудачи на Украине придали энергии сторонникам мирного соглашения с Россией на Западе.
«
"То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования (на Украине. — Прим. ред.), сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса (союзников Украины. — Прим. ред.)", — заявила эксперт.
Штельценмюллер отметила, что идея о территориальных уступках России находит поддержку не только среди советников канцлера Германии, но и в Вашингтоне.
Аналитик считает, что стратегия ограниченного вмешательства, которой придерживались США и Германия на Украине, провалилась. По ее мнению, об этом свидетельствуют заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, который сообщал об отсутствии у Киева успехов на поле боя.
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Эксперт добавила, что война на Ближнем Востоке и политические победы право-радикальных политиков в США и Европе еще больше ограничивают возможности Вашингтона и Берлина.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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