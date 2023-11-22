https://ria.ru/20231122/sekret-1910953192.html

В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину

В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину - РИА Новости, 22.11.2023

В Британии раскрыли "секрет" Шольца про Украину

Провал западной стратегии на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией, самые ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца, заявила глава РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:33

2023-11-22T03:33

2023-11-22T06:03

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Провал западной стратегии на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией, самые ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца, заявила глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер в статье для Financial Times.По словам аналитика, неудачи на Украине придали энергии сторонникам мирного соглашения с Россией на Западе. "То, что самые ярые сторонники территориального урегулирования (на Украине. — Прим. ред.), сидят в аппарате канцлера Германии — это всем известный секрет альянса (союзников Украины. — Прим. ред.)", — заявила эксперт. Штельценмюллер отметила, что идея о территориальных уступках России находит поддержку не только среди советников канцлера Германии, но и в Вашингтоне.Аналитик считает, что стратегия ограниченного вмешательства, которой придерживались США и Германия на Украине, провалилась. По ее мнению, об этом свидетельствуют заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, который сообщал об отсутствии у Киева успехов на поле боя. Эксперт добавила, что война на Ближнем Востоке и политические победы право-радикальных политиков в США и Европе еще больше ограничивают возможности Вашингтона и Берлина.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html

https://ria.ru/20231122/vmeshatelstvo-1910950511.html

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в мире, украина, россия, сша, олаф шольц, вооруженные силы украины