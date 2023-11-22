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В США рассказали, когда начнется реализация сделки Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
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05:32 22.11.2023 (обновлено: 05:37 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sdelka-1910957525.html
В США рассказали, когда начнется реализация сделки Израиля с ХАМАС
В США рассказали, когда начнется реализация сделки Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
В США рассказали, когда начнется реализация сделки Израиля с ХАМАС
Имплементация сделки об освобождении заложников из сектора Газа начнется не ранее, чем через сутки после официального о ней объявления, сказал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:32
2023-11-22T05:37
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Имплементация сделки об освобождении заложников из сектора Газа начнется не ранее, чем через сутки после официального о ней объявления, сказал высокопоставленный представитель администрации США. Договоренности, ставящие на паузу израильскую военную операцию в анклаве, предполагают поэтапное возвращение 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. "Если у нас сделка, скажем, сегодня ночью, то гипотетически имплементация начнется через 24 часа или около того. То есть, вероятно, в четверг утром по израильскому времени состоятся первые освобождения, если все будет следовать написанному", - сказал чиновник. Он выразил надежду на то, что на свободе окажется больше заложников, чем прописано в документе, и обратил внимание на то, что договоренности, составленные при участии Катара, США и Египта, "стимулируют" ХАМАС к возвращению всех удерживаемых лиц. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910957377.html
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израиль
сша
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В США рассказали, когда начнется реализация сделки Израиля с ХАМАС

Реализация сделки об освобождении заложников из Газы начнется не ранее четверга

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Имплементация сделки об освобождении заложников из сектора Газа начнется не ранее, чем через сутки после официального о ней объявления, сказал высокопоставленный представитель администрации США.
Договоренности, ставящие на паузу израильскую военную операцию в анклаве, предполагают поэтапное возвращение 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
США надеются на увеличение гумпоставок в сектор Газа, сообщил источник
Вчера, 05:29
"Если у нас сделка, скажем, сегодня ночью, то гипотетически имплементация начнется через 24 часа или около того. То есть, вероятно, в четверг утром по израильскому времени состоятся первые освобождения, если все будет следовать написанному", - сказал чиновник.
Он выразил надежду на то, что на свободе окажется больше заложников, чем прописано в документе, и обратил внимание на то, что договоренности, составленные при участии Катара, США и Египта, "стимулируют" ХАМАС к возвращению всех удерживаемых лиц.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
США рассчитывают, что ХАМАС освободит больше заложников, сообщил источник
Вчера, 05:27
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
США рассчитывают на "полную паузу" в боях в Газе, сообщил источник
Вчера, 05:23
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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