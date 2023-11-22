https://ria.ru/20231122/sakhalin-1910956442.html
Жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах
Жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах - РИА Новости, 22.11.2023
Жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах
Сильные осадки возможны в среду на территории трех муниципалитетов центральной части Сахалина, информирует региональное агентство ГО, ЧС и пожарной... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:17
2023-11-22T05:17
2023-11-22T05:17
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Сильные осадки возможны в среду на территории трех муниципалитетов центральной части Сахалина, информирует региональное агентство ГО, ЧС и пожарной безопасности. "Днем 23 ноября на территории Поронайского, Макаровского, Смирныховского районов прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега (7-19 миллиметров за 12 часов), местами очень сильные (20 миллиметров и более за 12 часов и менее), - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Агентство также предупреждает население о гололедных явлениях.
https://ria.ru/20231122/pogoda-1910952834.html
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сахалин, происшествия, россия
Сахалин, Происшествия, Россия
Жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах
ГОЧС: жителей центра Сахалина предупредили о сильных снегопадах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Сильные осадки возможны в среду на территории трех муниципалитетов центральной части Сахалина, информирует региональное агентство ГО, ЧС и пожарной безопасности.
"Днем 23 ноября на территории Поронайского, Макаровского, Смирныховского районов прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега (7-19 миллиметров за 12 часов), местами очень сильные (20 миллиметров и более за 12 часов и менее), - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Жителям Кубани, Поволжья и Дальнего Востока спрогнозировали сложную погоду
Агентство также предупреждает население о гололедных явлениях.