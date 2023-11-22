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РЖД объявили о компенсации пострадавшим при аварии в Ульяновской области
РЖД объявили о компенсации пострадавшим при аварии в Ульяновской области - РИА Новости, 22.11.2023
РЖД объявили о компенсации пострадавшим при аварии в Ульяновской области
Пассажиры, пострадавшие из-за столкновения в Ульяновской области поезда и локомотива, получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:12
2023-11-22T17:12
2023-11-22T17:34
общество
ульяновская область
ржд
происшествия
пермь
адлер
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры, пострадавшие из-за столкновения в Ульяновской области поезда и локомотива, получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение, сообщила компания.По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Согласно информации регионального минздрава, пассажиры не нуждаются в госпитализации. Схода подвижного состава нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта."РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тысяч баллов "РЖД Бонус", пострадавшим - по 12 тысяч баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231122/poezd-1911121378.html
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общество, ульяновская область, ржд, происшествия, пермь, адлер
Общество, Ульяновская область, РЖД, Происшествия, Пермь, Адлер
РЖД объявили о компенсации пострадавшим при аварии в Ульяновской области
РЖД: пострадавшие при аварии поезда в Ульяновской области получат компенсацию