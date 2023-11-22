https://ria.ru/20231122/rossiyane-1911149491.html

МИД сообщил, что большая часть россиян покинула сектор Газа

МИД сообщил, что большая часть россиян покинула сектор Газа - РИА Новости, 22.11.2023

МИД сообщил, что большая часть россиян покинула сектор Газа

Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и была доставлена в Москву, Россия рассчитывает благополучно завершить эвакуационные... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:55

2023-11-22T18:55

2023-11-22T19:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большая часть россиян, которая находилась в секторе Газа, покинула анклав и была доставлена в Москву, Россия рассчитывает благополучно завершить эвакуационные действия соотечественников в полном объеме, сообщил директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак. "Благодаря настойчивым усилиям МИД России и наших загранпредставительств во взаимодействии с израильскими, египетскими, катарскими и палестинскими властями, процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить. К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России. Соответствующая информация на регулярной основе доводится до широкой общественности. Надеемся, что совместными действиями нам удастся благополучно и полностью завершить эвакуационные мероприятия", - говорится в комментарии дипломата, опубликованного на сайте МИД РФ.В МИД добавили, что "ни один человек не может покинуть сектор без согласия со стороны израильтян".По словам дипломата, российская сторона с начала кризиса делала все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный выход из сектора Газа российских граждан. "Были одними из первых, кто подготовил и направил на согласование израильской стороне соответствующие списки. Однако процесс их рассмотрения, на наш взгляд, неоправданно затянулся", - добавили в ведомстве.При этом в МИД РФ отмечают, что при организации эвакуации Израиль отдавал предпочтение гражданам западных стран, в частности США и Великобритании, эвакуация которых началась еще 1 ноября, в то время как первая группа российских граждан смогла пересечь границу лишь 12 ноября."На этой почве в информпространстве появились рассуждения о том, что в данном сугубо гуманитарном вопросе Израиль действует избирательно, отдавая предпочтение гражданам одних стран в ущерб интересам других", - констатировали в ведомстве.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231122/khamas-1911116519.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас