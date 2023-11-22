https://ria.ru/20231122/rossiya-1911105812.html

Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин

Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023

Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин

Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:28

2023-11-22T16:28

2023-11-22T16:45

россия

экономика

владимир путин

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности, кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.

https://ria.ru/20231106/sdelka-1907663521.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, большая двадцатка