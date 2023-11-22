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Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
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16:28 22.11.2023 (обновлено: 16:45 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/rossiya-1911105812.html
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:28
2023-11-22T16:45
россия
экономика
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности, кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.
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россия, экономика, владимир путин, большая двадцатка
Россия, Экономика, Владимир Путин, Большая двадцатка
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин

Путин: Россия выполняет все обязательства в сферах энергетики и продовольствия

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности, кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.
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