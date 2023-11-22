https://ria.ru/20231122/rossiya-1911105812.html
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:28
2023-11-22T16:28
2023-11-22T16:45
россия
экономика
владимир путин
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности, кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.
https://ria.ru/20231106/sdelka-1907663521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, большая двадцатка
Россия, Экономика, Владимир Путин, Большая двадцатка
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Путин: Россия выполняет все обязательства в сферах энергетики и продовольствия