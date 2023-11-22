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Опрос: почти половина американцев считают траты США на Украину чрезмерными
Опрос: почти половина американцев считают траты США на Украину чрезмерными - РИА Новости, 22.11.2023
Опрос: почти половина американцев считают траты США на Украину чрезмерными
Относительное большинство американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине и Израилю, свидетельствует опрос, проведенный социологической... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:57
2023-11-22T19:57
2023-11-22T19:57
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Относительное большинство американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине и Израилю, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой AP-NORC. На вопрос, не чрезмерны ли бюджетные расходы на "помощь Украине в войне против России", утвердительно ответили 45% респондентов, 14%, напротив, сочли ассигнования недостаточными, а 38% удовлетворены расходуемыми суммами. Администрация США в последние недели сокращает транши военной помощи Украине из-за исчерпания ассигнованных на это средств и уговаривает конгресс утвердить дополнительное финансирование в размере свыше 60 миллиардов долларов. Помощь Израилю в войне в секторе Газа 43% опрошенных посчитали слишком большой, 15% - слишком малой, 38% - достаточной. Опрос был проведен 2-6 ноября с привлечением 1239 совершеннолетних американцев. Погрешность исследования его устроители оценивают в плюс-минус 3,9 процентных пункта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, сша
Опрос: почти половина американцев считают траты США на Украину чрезмерными
AP-NORC: 45% американцев считают расходы на помощь Украине чрезмерными
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости.
Относительное большинство американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине и Израилю, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой AP-NORC.
На вопрос, не чрезмерны ли бюджетные расходы на "помощь Украине в войне против России", утвердительно ответили 45% респондентов, 14%, напротив, сочли ассигнования недостаточными, а 38% удовлетворены расходуемыми суммами.
США страхуются от предательства Киева
Администрация США в последние недели сокращает транши военной помощи Украине из-за исчерпания ассигнованных на это средств и уговаривает конгресс утвердить дополнительное финансирование в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Помощь Израилю в войне в секторе Газа 43% опрошенных посчитали слишком большой, 15% - слишком малой, 38% - достаточной.
Опрос был проведен 2-6 ноября с привлечением 1239 совершеннолетних американцев. Погрешность исследования его устроители оценивают в плюс-минус 3,9 процентных пункта.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.