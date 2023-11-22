В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу"
Independent: сотрудники Amazon в Британии проведут забастовку в "Черную пятницу"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи сотрудников крупного склада американского онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании проведут самую масштабную забастовку в "Черную пятницу" 24 ноября, требуя повышение заработной платы, сообщает газета Independent.
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"Работники Amazon намерены провести забастовку в "Черную пятницу", что, по мнению профсоюзов, станет крупнейшим сбоем в работе компании за 30 лет ее истории. Около 1150 работников распределительного центра Amazon в Ковентри выйдут на пикет из-за споров об оплате и условий труда", - сказано в статье.
В Ковентри расположен один из самых загруженных в стране центров Amazon, что вызывает обеспокоенность из-за последствий забастовки в один из самых напряженных для ритейлеров дней в году, отмечает газета.
"Это очень простая просьба. Мы хотим, чтобы компания села за стол переговоров и начала обсуждения с нами. Это разумная просьба, но руководство Amazon отказалось разговаривать. В этом ужасная вина компании. То, что Amazon этого не сделал - позор", - цитирует издание представителя профсоюза GMB.
Компания Amazon в свою очередь утверждает, что перебоев в работе не будет, поскольку объект в Ковентри не обслуживает клиентов напрямую, пишет издание со ссылкой на ритейлера.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.