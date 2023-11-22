Рейтинг@Mail.ru
В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.11.2023 (обновлено: 13:11 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pyatnitsa-1911029772.html
В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу"
В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2023
В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу"
Более тысячи сотрудников крупного склада американского онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании проведут самую масштабную забастовку в "Черную пятницу" 24... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:11
в мире
технологии
ковентри
великобритания
россия
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834317017_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_800f98fe58c9f19daf8ff02fde10b797.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи сотрудников крупного склада американского онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании проведут самую масштабную забастовку в "Черную пятницу" 24 ноября, требуя повышение заработной платы, сообщает газета Independent. "Работники Amazon намерены провести забастовку в "Черную пятницу", что, по мнению профсоюзов, станет крупнейшим сбоем в работе компании за 30 лет ее истории. Около 1150 работников распределительного центра Amazon в Ковентри выйдут на пикет из-за споров об оплате и условий труда", - сказано в статье. В Ковентри расположен один из самых загруженных в стране центров Amazon, что вызывает обеспокоенность из-за последствий забастовки в один из самых напряженных для ритейлеров дней в году, отмечает газета. "Это очень простая просьба. Мы хотим, чтобы компания села за стол переговоров и начала обсуждения с нами. Это разумная просьба, но руководство Amazon отказалось разговаривать. В этом ужасная вина компании. То, что Amazon этого не сделал - позор", - цитирует издание представителя профсоюза GMB. Компания Amazon в свою очередь утверждает, что перебоев в работе не будет, поскольку объект в Ковентри не обслуживает клиентов напрямую, пишет издание со ссылкой на ритейлера. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20231121/torgovlya-1910826254.html
https://ria.ru/20231122/lira-1911028924.html
ковентри
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834317017_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5dc2aa2b7362b06d0b7545a128afcb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, ковентри, великобритания, россия, amazon
В мире, Технологии, Ковентри, Великобритания, Россия, Amazon
В Британии работники Amazon выйдут на демонстрацию в "Черную пятницу"

Independent: сотрудники Amazon в Британии проведут забастовку в "Черную пятницу"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаспродажи в "черную пятницу" в Москве
Распродажи в черную пятницу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи сотрудников крупного склада американского онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании проведут самую масштабную забастовку в "Черную пятницу" 24 ноября, требуя повышение заработной платы, сообщает газета Independent.
«
"Работники Amazon намерены провести забастовку в "Черную пятницу", что, по мнению профсоюзов, станет крупнейшим сбоем в работе компании за 30 лет ее истории. Около 1150 работников распределительного центра Amazon в Ковентри выйдут на пикет из-за споров об оплате и условий труда", - сказано в статье.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Глазьев считает, что мировая торговая система грозит полностью разрушиться
21 ноября, 15:06
В Ковентри расположен один из самых загруженных в стране центров Amazon, что вызывает обеспокоенность из-за последствий забастовки в один из самых напряженных для ритейлеров дней в году, отмечает газета.
"Это очень простая просьба. Мы хотим, чтобы компания села за стол переговоров и начала обсуждения с нами. Это разумная просьба, но руководство Amazon отказалось разговаривать. В этом ужасная вина компании. То, что Amazon этого не сделал - позор", - цитирует издание представителя профсоюза GMB.
Компания Amazon в свою очередь утверждает, что перебоев в работе не будет, поскольку объект в Ковентри не обслуживает клиентов напрямую, пишет издание со ссылкой на ритейлера.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось
Вчера, 13:02
 
В миреТехнологииКовентриВеликобританияРоссияAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала