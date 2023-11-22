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Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском - РИА Новости, 22.11.2023
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском
Силы ПВО Сирии отразили в среду ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском, причинен материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:55
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Силы ПВО Сирии отразили в среду ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском, причинен материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии."Сегодня примерно в 15:10 (совпадает с мск) сионистский противник осуществил воздушную агрессию двумя ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск. Наши силы ПВО отреагировали на агрессию и открыли огонь, была сбита одна из ракет, и потери ограничились материальным ущербом", - говорится в сообщении, которое опубликовала сирийская газета "Аль-Ватан".
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сирия, в мире, дамаск (город)
Сирия, В мире, Дамаск (город)
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском
Минобороны Сирии: ПВО сбила ракету над Дамаском