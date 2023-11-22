https://ria.ru/20231122/pvo-1911079422.html

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском - РИА Новости, 22.11.2023

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском

Силы ПВО Сирии отразили в среду ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском, причинен материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:45

2023-11-22T15:45

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Силы ПВО Сирии отразили в среду ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском, причинен материальный ущерб, сообщило министерство обороны Сирии."Сегодня примерно в 15:10 (совпадает с мск) сионистский противник осуществил воздушную агрессию двумя ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск. Наши силы ПВО отреагировали на агрессию и открыли огонь, была сбита одна из ракет, и потери ограничились материальным ущербом", - говорится в сообщении, которое опубликовала сирийская газета "Аль-Ватан".

https://ria.ru/20231116/siriya-1909965700.html

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сирия, в мире, дамаск (город)