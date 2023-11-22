https://ria.ru/20231122/pvo-1911069302.html

Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 22.11.2023

Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 45 дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

миг-29

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 45 дронов, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Меловатка Луганской народной республики, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13539 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15507 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)