https://ria.ru/20231122/putin-1911185991.html

Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию

Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию - РИА Новости, 22.11.2023

Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:46

2023-11-22T20:46

2023-11-22T20:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: ... обеспечить предоставление ... участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для... присоединения к газораспределительным сетям", - говорится в тексте документа. Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20231023/deti-1904660842.html

https://radiosputnik.ru/20231122/ukraina-1911123821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество