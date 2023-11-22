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Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/putin-1911185991.html
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию - РИА Новости, 22.11.2023
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:46
2023-11-22T20:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: ... обеспечить предоставление ... участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для... присоединения к газораспределительным сетям", - говорится в тексте документа. Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20231023/deti-1904660842.html
https://radiosputnik.ru/20231122/ukraina-1911123821.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию

Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: ... обеспечить предоставление ... участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для... присоединения к газораспределительным сетям", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных
23 октября, 14:08
Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год.
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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