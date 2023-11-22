https://ria.ru/20231122/putin-1911185991.html
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию - РИА Новости, 22.11.2023
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:46
2023-11-22T20:46
2023-11-22T20:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: ... обеспечить предоставление ... участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для... присоединения к газораспределительным сетям", - говорится в тексте документа. Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20231023/deti-1904660842.html
https://radiosputnik.ru/20231122/ukraina-1911123821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a645a7e02042160385163c3040f909a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
Путин предложил главам регионов дать участникам СВО субсидии на газификацию
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: ... обеспечить предоставление ... участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для... присоединения к газораспределительным сетям", - говорится в тексте документа.
Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных
Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год.
Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Путин обратился к коллегам из G20, "потрясенным" украинским конфликтом